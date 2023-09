Gremios inmobiliarios y de construcción cierran filas contra el MOP por responsabilidad de socavones entre Reñaca y Concón

Varios flancos ha abierto la grave emergencia registrada en el límite entre Reñaca y Concón, producto de los intensos sistemas frontales de agosto y septiembre, y que originaron sendos socavones en el sector de Costa de Montemar.

Por un lado están los motivos que originaron ambos eventos de gran magnitud; por el otro se encuentra la investigación para determinar las responsabilidades de lo ocurrido; además de los acciones para proteger a los vecinos, asegurar la continuidad del comercio y el turismo de Viña del Mar y Concón, y del futuro de los edificio, entre otros.

Bajo este contexto, uno de los puntos que más debate ha generado es justamente en torno a las responsabilidades: en primer lugar, el 23 de agosto mismo, la alcaldesa Macarena Ripamonti atribuyó el colapso del colector de aguas lluvia del sector a un problema del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Luego, se sumaron otras voces culpando a la Dirección de Obras Municipales (DOM) e incluso a la naturaleza misma.

Por su parte, la titular del MOP, Jéssica López, emplazó a constructoras e inmobiliarias, señalando que "hay una responsabilidad también del sector privado respecto a lo que construye. No es todo tirarle la responsabilidad al Estado. Es un poco patudo". A ello sumó que "si no hay responsabilidad en las empresas respecto a lo que hacen, no pueden presentar cualquier proyecto. La codicia tiene límites".

Estas palabras –como era de esperar– generaron la molestia del gremio inmobiliario y de la construcción de nuestro país, que atribuyeron los dantescos socavones entre Reñaca y Concón a la falta de mantención del colector de aguas lluvia, vale decir, a su juicio, la responsabilidad recae netamente en el Ministerio de Obras Públicas.

Junto a afirmar que la suya es una "actividad legítima y necesaria", desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) manifestaron que "todo indica que la falta de mantención de los colectores de aguas lluvia fue determinante. Quien tiene la obligación de mantención de estos es la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP".

"Esto aplica tanto para el primer incidente, respecto del cual existían antecedentes de mal funcionamiento, sin que las entidades responsables actuaran oportunamente; y también respecto del segundo deslizamiento, producido por el colapso de las obras de reparación, contratadas por el MOP", complementaron.

La ADI también expuso –en declaraciones que recoge Diario Financiero– que "el crecimiento de las ciudades descansa en acciones públicas y privadas, cada cual con sus respectivos roles y responsabilidades", agregando que "lo ocurrido en este caso es una prueba más de la importancia de una planificación urbana actualizada y de la necesidad de contar con infraestructura diseñada, ejecutada y mantenida, conforme a condiciones medioambientales cada vez más exigentes".

En tanto, desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) también apuntaron al MOP: "Queremos rechazar aquellas declaraciones o acusaciones sin fundamento técnico respecto del actuar empresarial en este tipo de proyectos, toda vez que éste ha sido bajo la actual normativa habitacional y respetando todos los requerimientos de la legislación y de la construcción en este tipo de superficies", subrayaron.

Finalmente, junto a insistir en que se debe priorizar la mantención y cuidado de toda la infraestructura pública del país, enfatizaron en que "es muy importante centrar los esfuerzos en encontrar las soluciones técnicas más rápidas, eficientes y seguras para evitar que el terreno se siga socavando".

