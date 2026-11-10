Gremios de Coquimbo se suman al paro de transportistas y bloquean la Ruta 5 en el cruce Lagunillas

La Asociación de Transportes Coquimbo (Asotrac) se sumó al paro convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y concretó el bloqueo de la Ruta 5, a la altura del cruce Lagunillas, en el sector de Las Tacas, como medida de protesta frente al alza en los precios de los combustibles.

La movilización reunió a más de cien máquinas pertenecientes a los gremios de Coquimbo, La Serena y Ovalle, las que comenzaron a concentrarse en el lugar desde tempranas horas. Producto de la manifestación, el tránsito vehicular se ha visto interrumpido de manera total y parcial en este tramo de la carretera.

El presidente de Asotrac, Yerko Díaz, reiteró las dificultades que enfrenta actualmente el sector del transporte de carga y explicó las principales demandas que motivaron a los gremios a paralizar sus actividades, pese a que las grandes confederaciones nacionales no se han sumado a la movilización.

En ese contexto, las exigencias de los gremios de transportistas apuntan a cuatro áreas principales: combustibles, tarifas de transporte, peajes y seguridad. Estas son las demandas planteadas por el sector:

Combustibles : revisar el funcionamiento y alcance del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y buscar alivios frente al aumento del diésel.

: revisar el funcionamiento y alcance del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y buscar alivios frente al aumento del diésel. Tarifas de transporte : adecuar los pagos por fletes a los costos actuales de operación.

: adecuar los pagos por fletes a los costos actuales de operación. Peajes y TAG : revisar los cobros que inciden en el transporte de carga.

: revisar los cobros que inciden en el transporte de carga. Seguridad: mejorar las condiciones de protección de conductores y mercaderías en rutas nacionales.

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