Gremios de Coquimbo se suman al paro de transportistas y bloquean la Ruta 5 en el cruce Lagunillas

Más de cien máquinas de Coquimbo, La Serena y Ovalle interrumpieron el tránsito parcial y total en el sector de Las Tacas para exigir soluciones por el alza del diésel, revisión de peajes, mejora en las tarifas y mayor seguridad en las carreteras.
La Asociación de Transportes Coquimbo (Asotrac) se sumó al paro convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y concretó el bloqueo de la Ruta 5, a la altura del cruce Lagunillas, en el sector de Las Tacas, como medida de protesta frente al alza en los precios de los combustibles.
La movilización reunió a más de cien máquinas pertenecientes a los gremios de Coquimbo, La Serena y Ovalle, las que comenzaron a concentrarse en el lugar desde tempranas horas. Producto de la manifestación, el tránsito vehicular se ha visto interrumpido de manera total y parcial en este tramo de la carretera.
El presidente de Asotrac, Yerko Díaz, reiteró las dificultades que enfrenta actualmente el sector del transporte de carga y explicó las principales demandas que motivaron a los gremios a paralizar sus actividades, pese a que las grandes confederaciones nacionales no se han sumado a la movilización.
En ese contexto, las exigencias de los gremios de transportistas apuntan a cuatro áreas principales: combustibles, tarifas de transporte, peajes y seguridad. Estas son las demandas planteadas por el sector:
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