Para este miércoles quedó programada la formalización de los 14 deportistas franceses investigados por presuntos daños al Gigante de Tarapacá, luego de que el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte acogiera este domingo la solicitud de ampliación de su detención.

Los ciudadanos extranjeros, capturados durante la noche en Calama, permanecerán bajo custodia de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta la próxima audiencia, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido en el cerro Unita, comuna de Huara.

El caso se originó tras la difusión de registros audiovisuales que mostraban a integrantes de la marca deportiva francesa Shinzo Paris ingresando al sector donde se emplaza el geoglifo prehispánico, de aproximadamente 86 metros de altura.

Por instrucción de la Fiscalía del Tamarugal, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de Arica efectuaron diligencias en el sitio arqueológico y analizaron imágenes facilitadas por la Municipalidad de Huara.

Según explicó el inspector Jorge Cárdenas, los antecedentes recopilados permitieron establecer que el ingreso habría ocurrido durante la mañana del pasado 23 de noviembre, posibilitando posteriormente la identificación de los 14 involucrados.

INSPECCIÓN AL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO

En medio de la controversia, la empresa Shinzo Paris reconoció a través de sus redes sociales que sus integrantes accedieron al cerro Unita, aunque argumentó que desconocían que la prohibición de ingreso abarcaba la totalidad del sector.

“En ningún momento pisamos el geoglifo ni sus inmediaciones. No lo tocamos ni lo alteramos, y no dejamos ningún tipo de basura”, afirmó la empresa.

En tanto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Tarapacá, Álvaro Gómez Vega, anunció que este martes 1 de diciembre se efectuará una inspección junto al Consejo de Monumentos Nacionales, con el propósito de establecer si el ingreso de los deportistas ocasionó alguna afectación al sitio arqueológico.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de daños a monumentos nacionales, contemplado en la Ley 17.288.

PURANOTICIA