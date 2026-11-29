La investigación por el ingreso no autorizado de un grupo de corredores franceses al cerro Unita, lugar donde se encuentra el Gigante de Tarapacá, registró un nuevo avance durante las últimas horas con la detención de 14 deportistas en la ciudad de Calama.

El procedimiento estuvo a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido en el sitio arqueológico ubicado en la comuna de Huara.

Tras las detenciones, los ciudadanos extranjeros fueron sometidos a una audiencia de control realizada de manera telemática, instancia en la que el fiscal de la provincia del Tamarugal, Milton Torres, solicitó ampliar el plazo de detención hasta el miércoles 2 de diciembre para reunir mayores antecedentes.

El inspector Jorge Cárdenas, de la PDI, explicó que las labores investigativas incluyeron diligencias en el sitio del suceso, con la participación de una perito fotográfica del Laboratorio de Criminalística de Iquique.

A partir de registros audiovisuales facilitados por la Municipalidad de Huara, los investigadores establecieron que el ingreso al cerro habría ocurrido durante la mañana del lunes 23 de noviembre.

Uno de los objetivos de la investigación es determinar si el desplazamiento de los deportistas provocó daños al Gigante de Tarapacá, milenario geoglifo antropomorfo protegido como monumento nacional.

LA POLÉMICA POR EL REGISTRO AUDIOVISUAL

El episodio salió a la luz luego de que Shinzo Paris, tienda francesa de artículos deportivos que patrocinaba a los corredores, publicara en sus redes sociales un video en el que se apreciaba al grupo en la cima del cerro Unita.

La difusión de las imágenes generó cuestionamientos y derivó en denuncias ante el Ministerio Público, además de gestiones por parte del Consejo de Monumentos Nacionales para evaluar posibles afectaciones al patrimonio arqueológico.

El caso también motivó la reacción del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien calificó lo sucedido de inaceptable y recordó que ocasionar daños a un monumento nacional constituye un delito.

Por su parte, desde Shinzo Paris reconocieron que el acceso al cerro fue un error y ofrecieron disculpas tanto a las comunidades locales como al país. Sin embargo, la empresa descartó que los integrantes del grupo hubieran pisado o intervenido directamente el geoglifo, circunstancia que deberá ser esclarecida en el marco de la investigación.

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