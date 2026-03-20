Golpe al crimen en Coquimbo: 14 detenidos por microtráfico y armas tras masivo operativo

La Fiscalía de Coquimbo formalizó a 14 sujetos detenidos por Carabineros del OS7 por diversos delitos, entre ellos microtráfico de drogas a través de redes sociales y delitos de la ley de control de armas, entre otros.

Algunos de los sujetos incluso ostentaban por redes sociales sus armas y disparaban en forma injustificada. Más 100 Carabineros allanaron 11 domicilios y decomisaron 7 armas, 70 cartuchos y vehículos.

De los 14 sujetos detenidos, 2 quedaron en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y 2 por peligro de fuga, formalizados por microtráfico de drogas y ley de control de armas. Uno de ellos quedó formalizado por homicidio frustrado además.

El resto quedó formalizado por microtráfico y ley de control de armas, no tienen antecedentes penales y resultaron con cautelares diversas (arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas) y dependiendo de su participación específica de los hechos.

El fiscal jefe de Coquimbo, Claudio Correa, dijo que "se desbarató asociación criminal en Coquimbo en que estas personas utilizando armas de fuego y traficaban drogas en ciertas cantidades. Los cabecillas quedaron en prisión preventiva que fueron solicitadas por el fiscal de turno y el tribunal compartió dichos criterios".

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