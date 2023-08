Gobierno anuncia querella por ataque incendiario en el sector de Rucamilla

El delegado presidencial, José Montalva, anunció que el Gobierno interpondrá una querella por el atentado incendiario ocurrido en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.



El hecho ocurrió durante la noche de este domingo en el sector de Rucamilla, donde desconocidos llegaron sujetos con líquido acelerante e incendiaron una casa y un vehículo, para luego darse a la fuga.



Al respecto, Montalva explicó que "como Ministerio del Interior, se va a presentar una querella" por amenazas a la autoridad y asociación criminal tras lo ocurrido.



"Vemos que aquí esto no es un hecho aislado, este no es un hecho único. Es difícil no pensar que hay cierta relación con otros hechos", precisó el delegado presidencial.



Además, Montalva señaló que Gendarmería realizará una denuncia por las amenazas contra la institución que fueron dejadas en el lienzo.

