Gobernador de Ñuble cifra en 10 las casas destruidas por tornado en Yungay

Viviendas destruidas, interrupciones del suministro eléctrico y casas que incluso habrían sido desplazadas varios metros forman parte del balance preliminar que dejó un fenómeno de características tornádicas registrado este sábado en la comuna de Yungay, Región de Ñuble.

La emergencia afectó principalmente a las localidades de San Miguel de Itata, Campanario y Cholhuán, donde los equipos de respuesta comenzaron durante este sábado a dimensionar los daños provocados por las intensas ráfagas.

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, señaló en conversación con Meganoticias que los primeros antecedentes dan cuenta de alrededor de 20 viviendas con distintos niveles de afectación, además de importantes problemas en el suministro eléctrico.

Dentro de ese balance inicial, la autoridad estimó que unas diez casas habrían quedado completamente destruidas. Sin embargo, advirtió que el catastro todavía se encuentra en desarrollo y que las cifras podrían modificarse a medida que los equipos logren recorrer las zonas impactadas.

“La magnitud es mucho más profunda. Al pasar de las horas también va a ir aumentando la cantidad de viviendas afectadas de distintos ámbitos”, señaló Crisóstomo.

Uno de los antecedentes que más llamó la atención de las autoridades fue la fuerza alcanzada por el fenómeno. Según explicó el gobernador, se constató que algunas viviendas llegaron a desplazarse al menos cuatro metros producto de las intensas ráfagas.

Crisóstomo comparó lo ocurrido este sábado con el sistema frontal que afectó a la zona hace aproximadamente un mes y sostuvo que, pese a abarcar un área más acotada, esta vez la intensidad fue considerablemente mayor.

El fenómeno, explicó, fue “mucho más concentrado, pero mucho más intenso”.

“La vez pasada fueron dos o tres viviendas afectadas, pero no es la magnitud que estamos viendo. No habíamos visto desplazamientos de viviendas como estamos hoy observando. También la afectación al sistema eléctrico en el sector es mucho más grave del que tuvimos hace un tiempo atrás”, agregó.

EQUIPOS DE EMERGENCIA DESPLEGADOS

Tras conocerse los primeros daños, personal municipal, Bomberos y equipos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se desplegaron en los sectores afectados para evaluar la emergencia y entregar asistencia a las familias.

Las labores se concentran tanto en determinar el número definitivo de inmuebles dañados como en atender las necesidades inmediatas de quienes resultaron afectados por el fenómeno meteorológico.

El gobernador regional indicó además que se habilitarán albergues y se dispondrán mecanismos de ayuda inmediata para los vecinos que lo requieran.

Mientras continúa el trabajo en terreno, las autoridades mantienen el balance en carácter preliminar, considerando que la magnitud total de los daños podría aumentar a medida que avance el catastro en las distintas localidades afectadas de Yungay.

PURANOTICIA