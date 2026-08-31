Gendarmería frustra la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde la cárcel de La Serena

Gendarmería frustró la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de La Serena.

La institución informó que "labores de inteligencia penitenciaria daban cuenta de una eventual planificación de fuga de tres imputados".

No obstante, personal operativo detectó el corte de la malla de seguridad en uno de los módulos que alberga a internos de alto compromiso delictual.

Tras el hallazgo, se dispuso la realización inmediata de un procedimiento de registro y allanamiento, incautando elementos prohibidos por la administración penitenciaria.

De esta manera, los uniformados lograron identificar a los internos involucrados, los que fueron derivados al módulo de máxima seguridad.

“Gendarmería de Chile destaca el profesionalismo y coordinación demostrada por el personal, además del compromiso con los objetivos institucionales que se evidencian en este tipo de acciones, que refuerzan la seguridad pública y dan tranquilidad a la ciudadanía”, cerró la institución en su comunicado.

PURANOTICIA