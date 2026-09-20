Detienen a hombre acusado de apuñalar a dos mujeres durante una riña en Tomé

Una investigación desarrollada por detectives de la Policía de Investigaciones permitió detener a un hombre de 53 años por su presunta participación en una agresión que dejó a dos mujeres heridas en la comuna de Tomé, Región del Biobío.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), cuyos funcionarios realizaron diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se incluyeron la toma de declaraciones, empadronamientos y el análisis de registros de cámaras de seguridad.

Con estos antecedentes, los investigadores lograron reconstruir la dinámica de los hechos e identificar al hombre que sería responsable de las lesiones provocadas a ambas víctimas con un arma cortopunzante.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la Bicrim, Freddy Arroyo, el episodio ocurrió durante la madrugada del 19 de septiembre, mientras las dos mujeres se encontraban compartiendo con otras personas al interior de un domicilio de la comuna.

Según los antecedentes policiales, posteriormente llegó el imputado y se produjo una riña. En medio del altercado, el hombre habría extraído un arma cortopunzante con la que atacó a las víctimas.

Una de las mujeres sufrió heridas cortantes en la zona cervical, hombro y región auricular, por lo que debió permanecer hospitalizada en el Hospital Las Higueras de Talcahuano para recibir atención médica.

La segunda víctima, en tanto, resultó con lesiones en sus brazos y muñecas producto de la agresión.

Tras las diligencias investigativas, la PDI concretó la detención del hombre, quien mantenía antecedentes policiales por procedimientos anteriores. Posteriormente, fue puesto a disposición del tribunal competente para enfrentar su respectivo control de detención.

PURANOTICIA