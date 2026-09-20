Investigan muerte de adulto mayor hallado afuera de su vivienda en Pitrufquén

Un nuevo procedimiento policial por la muerte de un adulto mayor se desarrolla en Pitrufquén, Región de La Araucanía, luego de que un hombre de 71 años fuera encontrado sin vida en el exterior de su vivienda.

El hallazgo se produjo durante la mañana del sábado en el sector Alto Mirador, luego de que Carabineros recibiera una alerta y concurriera hasta el domicilio.

Una vez en el lugar, los funcionarios policiales constataron la presencia del cuerpo y se dio aviso al Ministerio Público para iniciar las diligencias destinadas a determinar las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Posteriormente, hasta el sitio del suceso se trasladaron detectives de la Brigada de Homicidios y especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los primeros peritajes.

La fiscal Vania Arancibia confirmó que durante la inspección del cuerpo se detectaron antecedentes que apuntan a una eventual participación de otras personas.

La persecutora indicó que la víctima “presentaba signos de agresión por parte de terceras personas”.

Pese a estos antecedentes, las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación y será la indagatoria la que deberá establecer la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades.

El cuerpo del hombre fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, donde será sometido a la autopsia correspondiente para determinar oficialmente la causa de muerte.

El caso se conoció durante una jornada marcada por otro hecho que involucró a una persona mayor en Pitrufquén. Durante la tarde del mismo sábado, una mujer de 91 años fue encontrada fallecida al interior de su vivienda.

En ese procedimiento, la misma fiscal confirmó que el cuerpo de la adulta mayor presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, por lo que también se iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Estos hechos se producen días después del incendio registrado durante la noche del viernes 11 de septiembre en un hogar de adultos mayores de Pitrufquén, emergencia que dejó 16 personas fallecidas.

PURANOTICIA