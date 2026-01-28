Gendarme fue apuñalado por un reo del módulo de máxima seguridad de la cárcel de La Serena: Autor está identificado

Un grave incidente se registró en el módulo de máxima seguridad del Complejo Penitenciario de La Serena, donde un funcionario de Gendarmería fue atacado por un interno y resultó herido con arma blanca.

La institución penitenciaria informó mediante un comunicado que “el gendarme resultó con una lesión en su hombro izquierdo, recibiendo las primeras atenciones médicas en el establecimiento, y luego derivado a un servicio de salud exterior”. En rigor, el funcionario fue apuñalado.

El Ministerio Público ya fue notificado del hecho y el autor del ataque está “identificado”.

Paralelamente, Gendarmería anunció que interpondrá una querella contra el agresor y que se adoptarán “las medidas de seguridad correspondientes ante la gravedad de la falta al régimen interno”.

La institución también expresó su rechazo categórico al ataque: “Gendarmería de Chile rechaza y condena toda acción que transgreda la seguridad e integridad de nuestro personal en ejercicio de sus funciones. La Institución puso a disposición del afectado una dupla sicosocial, y el apoyo de la Oficina de Defensa Funcionaria”.

El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en recintos penitenciarios, reabriendo el debate sobre las condiciones de seguridad en los módulos de alta peligrosidad y la protección de los funcionarios en su labor diaria.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA