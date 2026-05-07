Furgón de Carabineros volcó durante persecución que terminó con cuatro detenidos en la ruta 5 Sur en Graneros

Carabineros de la región de O’Higgins logró la detención de cuatro antisociales involucrados en un robo con intimidación ocurrido en la comuna de San Fernando, durante la mañana de este jueves.

Los delincuentes huyeron en un vehículo luego de intimidar con un arma de fuego a las víctimas.



Por ello fue activado el encargo del auto, lo que motivó un amplio operativo por parte de la policía uniformada.

Las diligencias culminaron de manera efectiva en la ruta 5 Sur, específicamente a la altura del kilómetro 69, en la comuna de Graneros. En dicho punto de la carretera, el personal de la policía uniformada logró interceptar el móvil de los prófugos, concretando la detención de sus cuatro ocupantes.

Asimismo, el procedimiento permitió recuperar la totalidad de las especies sustraídas, las cuales fueron avaluadas en más de 12 millones de pesos.

No obstante, el despliegue registró un accidente durante su desarrollo. En medio de las diligencias de seguimiento, un furgón institucional de Carabineros sufrió un volcamiento. Producto de este incidente, los funcionarios policiales involucrados debieron ser trasladados hasta un centro asistencial con el fin de recibir atención médica y constatar lesiones.

Tras el cierre del operativo, los cuatro antisociales capturados quedaron a disposición del Ministerio Público.

(Imagen: El Rancagüino)

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