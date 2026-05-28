Tragedia en Calama: Niño de cinco años pierde la vida tras caer a piscina al interior de un jardín infantil

Un niño de cinco años falleció al caer a una piscina ubicada al interior de un jardín infantil en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Carabineros y personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) llegaron al recinto para prestar los primeros auxilios al menor.

El mayor José Orellana dio a conocer que “cuando estaba más o menos estabilizado se traslada a este niño al hospital de Calama, donde ingresa, pero lamentablemente fallece en el lugar a raíz de la inversión”.

Según relató el uniformado, la piscina se ubicaba en el patio del establecimiento y no habría contado con medidas de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, comentó que “por la información que nosotros manejamos, este lugar no tiene patente vigente. Ahora será materia de investigación de la PDI con los equipos de Fiscalía que corresponda, pero la información desde el municipio es que no contaban con autorización”.

En tanto, desde la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que hay dos personas detenidas por este suceso, quienes pasarán a control de detención este viernes.

Cabe señalar que la Fiscalía ECOH se encuentra a cargo de la investigación y dispuso el trabajo de la PDI para establecer eventuales responsabilidades ante el deceso del niño.

(Imagen: T13)

PURANOTICIA