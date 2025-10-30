Funcionario del Ejército resultó herido tras ser atacado por migrantes en un puesto de observación fronterizo en Colchane

Un funcionario del Ejército fue atacado en un puesto de observación por seis migrantes que intentaban ingresar por un paso no habilitado en la comuna de Colchane, región de Tarapacá.

La institución informó que el herido se trata de un efectivo de la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco", "quien se encontraba desplegado en un Puesto de Observación Fronterizo en la Jefatura de Área 'Tarapacá' en Colchane".

El militar "fue agredido con piedrazos en brazos y piernas, por un grupo de seis migrantes que ingresaban al territorio nacional por un paso no habilitado".

Ante el ataque, el uniformado "aplicó los protocolos de seguridad establecidos, empleando técnicas disuasivas según las Reglas de Uso de la Fuerza, y al verse amenazado, utilizó armamento no letal, una escopeta antidisturbios, haciendo que los migrantes regresaran a territorio boliviano".

Sobre este caso se refirió la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, quien dio a conocer que en "la madrugada de este jueves, personal de Ejército evitó el ingreso irregular de seis personas en la zona fronteriza de Colchane".

Agregó que "el grupo respondió lanzando piedras, provocando una lesión leve en una mano a un funcionario militar, quien aplicó los protocolos de seguridad y utilizó armamento no letal".

La secretaria de Estado indicó que "el Ejército me informó en detalle de lo ocurrido, el funcionario recibió la atención necesaria. Destacamos su valentía, entrega y compromiso con nuestra seguridad, así como el de todos los funcionarios militares que resguardan nuestra frontera".

Delpiano cerró mencionando que "seguiremos trabajando para fortalecer nuestra seguridad fronteriza".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA