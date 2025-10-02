Fuerte sismo sacudió a los habitantes de la región de Coquimbo: conozca aquí las intensidades comuna por comuna

El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.5 y que se localizó a 6 kilómetros al suroeste de Parque Fray Jorge.
Un fuerte sismo se percibió a las 07:44 horas de este jueves 2 de octubre en varias comunas y localidades de la región de Coquimbo.
El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.5 y que se localizó a 6 kilómetros al suroeste de Parque Fray Jorge.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura.
Las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:
Punitaqui: V
La Serena: IV
Salamanca: IV
Andacollo: IV
Paiguano: IV
Vicuña: IV
Coquimbo: IV
La Higuera: III
Combarbalá: III
