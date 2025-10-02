Fuerte sismo sacudió a los habitantes de la región de Coquimbo: conozca aquí las intensidades comuna por comuna

Un fuerte sismo se percibió a las 07:44 horas de este jueves 2 de octubre en varias comunas y localidades de la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.5 y que se localizó a 6 kilómetros al suroeste de Parque Fray Jorge.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura.

Las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:

Región: Coquimbo

Punitaqui: V

La Serena: IV

Salamanca: IV

Andacollo: IV

Paiguano: IV

Vicuña: IV

Coquimbo: IV

La Higuera: III

Combarbalá: III

