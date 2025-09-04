Fuerte sismo de magnitud 5,9 sacudió a las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama

Un fuerte sismo se percibió pasada la medianoche de este jueves 4 de septiembre entre las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en el norte de Chile.

El Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud del movimiento telúrico en el Norte Grande fue de 5,9, localizado a 102 kilómetros al sureste de Socaire.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres no reportó afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

Estas fueron las intensidades del temblor en escala de Mercalli:

Región: Tarapacá

La Tirana: IV

Pica : IV

Alto Hospicio : III

Iquique: III

Pozo Almonte : III

Región: Antofagasta

Antofagasta: V

Mejillones: V

Tocopilla: V

Taltal: IV

Quillagua: IV

San Pedro de Atacama: III

Sierra Gorda: III

Región: Atacama

Chañaral: IV

Diego de Almagro: IV

El Salvador: IV

Caldera: III

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

Freirina: II

