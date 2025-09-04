Fuerte sismo de magnitud 5,9 sacudió a las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama

El Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud del movimiento telúrico en el Norte Grande fue de 5,9, localizado a 102 kilómetros al sureste de Socaire.
Un fuerte sismo se percibió pasada la medianoche de este jueves 4 de septiembre entre las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en el norte de Chile.
El Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud del movimiento telúrico en el Norte Grande fue de 5,9, localizado a 102 kilómetros al sureste de Socaire.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres no reportó afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.
Estas fueron las intensidades del temblor en escala de Mercalli:
La Tirana: IV
Pica : IV
Alto Hospicio : III
Iquique: III
Pozo Almonte : III
Antofagasta: V
Mejillones: V
Tocopilla: V
Taltal: IV
Quillagua: IV
San Pedro de Atacama: III
Sierra Gorda: III
Chañaral: IV
Diego de Almagro: IV
El Salvador: IV
Caldera: III
Copiapó: III
Tierra Amarilla: III
Freirina: II
PURANOTICIA