Franco Parisi coquetea con Millones para sumar a PDG a su campaña: "Estoy muy abierto a conversar con él y con el Partido Social Cristiano"

Desde Santa Fe, México, en una ventana de una conferencia sobre la coyuntura económica a unas empresas económicas en Latinoamérica, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, abordó con Puranoticia.cl las tratativas del partido en la Región de Valparaíso, cómo ve a la derecha de cara a las presidenciales, la irrupción de la imagen de Michelle Bachelet en la izquierda y las ganas que tienen de sumarse al respaldo de la candidatura de Manuel Millones para la Gobernación Regional de Valparaíso.

Aseguró que aunque en Republicanos estén levantando una candidatura en Valparaíso y Chile Vamos ano haya bajado su candidato, aún siguen en conversaciones y que de aquello dependerá la decisión que tomen respecto del candidato que hoy es apoyado por el Partido Social Cristiano.

¿Cómo está viendo el panorama en Chile en términos de las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales? Hay todavía algunas zonas que no están totalmente definidas. Aquí en la quinta Región todavía tampoco sabemos muy bien cuál va a ser, si que va a haber alguna candidatura única en alguno de los lados, en términos de gobernadores, y sabemos también que en el Partido de la Gente hay bastante interés en Valparaíso principalmente…

… y también en Concón. Y tampoco tenemos nada cerrado en Viña del Mar, por lo último que he hablado con la directiva regional de Valparaíso. Nosotros somos muy estrictos en aquello, ayer hablé con el presidente subrogante de Valparaíso, y con respecto a Viña del Mar no está cerrado si es que llevamos o no candidatos y lo más probable es que llevemos candidato en Concón. Nosotros esperábamos ser la candidatura única en Valparaíso, porque eso fue lo que hemos estado conversando por más de dos años y nuestro candidato Juan Marcelo Valenzuela lleva realizando campaña desde esa fecha. Ahora el partido Republicano levantó un candidato por algunas encuestas pagadas, y nadie le cree a las encuestas, porque bueno, nosotros ya sabemos que la encuestas hay que pagarlas y son muy caras y no les creemos, y con respecto a los gobernadores, también está en proceso de discusión, lamentablemente vamos a tener que llegar casi a los últimos días de julio para saber cómo van a ser las candidaturas finalmente.

¿Se puede ir así, en división en el sector?

Creo que en Valparaíso nos va a ir muy bien, yo creo que Juan Marcelo va a salir electo. En Concón deberíamos estar también logrando ser electos y con el gobernador, bueno… ahí vamos a ver qué va a pasar. Está Millones, que yo creo que está punteando bastante bien y creo que tiene un arraigo ciudadano bastante interesante.

ANALIZAN APOYAR A MILLONES

¿Qué definición tomarán en torno a la Gobernación Regional de Valparaíso?

Estamos conversando todavía, vamos a ver qué va a hacer Chile Vamos, pero Manuel Millones también está avanzando de forma bastante interesante y él nos atrae como persona, pero no estamos cerrados todavía.

Se les adelantó el Partido Social Cristiano…

No, no, no. Está todo conversado y todo coordinado. De hecho, estamos viendo si nos apoyan ahí con Juan Marcelo Valenzuela y en Concón.

¿Entonces hay posibilidades de que Millones pueda ir en un cupo de ustedes para la gobernación?

Todo está abierto en estos momentos. Voy a estar pronto en Chile para que conversemos y también lo va a adelantar el presidente regional. Pero yo creo que podemos llegar a una situación bastante buena para el PDG y para la región de Valparaíso, que nos interesa.

¿Cuál es la importancia que tiene la región de Valparaíso para el PDG?

Siempre ha sido importante. De hecho, nosotros fuimos los que levantamos la idea de sacar a Sharp hace dos años atrás, cuando nadie, nadie miraba Valparaíso, cuando los partidos cuicos de derecha y los partidos cuicos de izquierda decían que era imposible. Nosotros fuimos los que empezamos a levantar la voz por Valparaíso, que Valparaíso estaba completamente abandonado. Y después, cuando logramos con mucha presión que renunciara a la posibilidad de seguir destruyendo Valparaíso Sharp, le crecieron los colmillos a varios, entre ellos a Republicanos. Así que esta cuestión del oportunismo político a nosotros nos parece muy mal, pero bueno, ya estamos acostumbrados.

Ustedes habían hecho una amenaza respecto al apoyo en Valparaíso, pero Republicanos insiste con Rafael González y en Chile Vamos aún no han definido qué harán con su candidato.

Lo vamos a hacer. O sea, si no se logra lo que nosotros habíamos conversado, vamos a llevar candidato en Concón. Entonces, eso todavía no está totalmente cerrado. Yo soy optimista, creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero si no, hacemos lo que tenemos que hacer.

¿En el caso de Viña del Mar, van con Rodrigo Vattuone?

También está abierto, todavía no está cerrado.

¿Cómo ven las posibilidades en Viña del Mar? Es una comuna difícil…

Muy difícil. Nosotros no queremos que siga Ripamonti, ha contratado a puros amigos como está muy acostumbrado al Frente Amplio. Creo que hay que hacer una auditoría entrando a todas las municipalidades donde está el Frente Amplio, y también la derecha. Pero queremos ser aporte en la medida de sacar a la izquierda de los municipios que creemos que va a ser donde se van a ir a refugiar una vez que el PDG llegue a La Moneda.

¿Cómo van los acuerdos y candidatos para otras regiones? ¿En cuáles otras se están enfocando más fuertemente?

Antofagasta. Estuve en la región de Antofagasta hace dos semanas y allí logramos una votación del 40 % No tenemos el 40 % en este momento, pero sí tenemos sobre un 25% y vamos a lograr a la gobernadora del PDG, vamos a lograr la alcaldía en Calama, donde recorrí las calles, no se podía avanzar por el saludo y cercanía la gente. Y también en Antofagasta, donde estuvo muy buena la percepción de la gente. Donde va a ser un poquito más difícil, pero vamos a hacer la pelea, es en San Pedro de Atacama. Y tengo una novedad: el cierre de las campañas será en la región de Atacama, en particular en Iquique, después vamos a estar en San Pedro de Atacama, después vamos a estar en Calama y vamos a cerrar en Antofagasta. Vamos a hacer cuatro eventos y voy a estar acompañado por Ronald MacLean-Abaroa, candidato presidencial de Bolivia, quien estuvo varias veces arraigado ahí visitando Chile, porque nosotros creemos que Chile y Bolivia tienen que caminar de la mano y no como ahora. Y por supuesto vamos a apoyar a Ronald para que sea el próximo presidente de Bolivia y podamos aportar con votos de bolivianos que viven en el norte grande chileno.

¿CANDIDATO PRESIDENCIAL?

¿Cómo están trabajando de cara al próximo año? Usted había deslizado que iba a ser candidato presidencial.

Si el PDG determina que yo soy el abanderado del PDG, yo no tengo ningún problema, pero nosotros lo más probable es que hagamos primarias, en las que yo tengo que competir con quienes otros digan que van a estar en competencia. Por parte del consejo general del PDG no tengo ningún problema, me encantaría ser candidato y creo que nos va a ir muy bien. La encuesta siempre a nosotros nos dan con un sesgo a la baja, nosotros sacamos un 13%. Obviamente yo voy a estar ya viviendo en Santiago a partir de abril del próximo año, así que claramente los votos que vamos a lograr van a ser mucho mayores y ojalá que el Frente Amplio no invente trampas como lo que está haciendo ahora con el mentirosillo de Winter, que quiere sacar el castigo a los que no votan… Yo creo que si el voto es obligatorio tiene que haber una multa y si el voto es voluntario no tiene que haber multa, pero ellos siempre quieren inventar tratando de robar o jugar chueco como lo han hecho en este gobierno, robándose todo lo que han podido, o bien en las legislaturas que hacen.

Con el voto obligatorio, ¿cómo observa sus posibilidades?

Para nosotros mayores posibilidades. Creo que la gente está cansada de los cuiquitos de izquierda y los cuiquitos de derecha. Los que han sido hijitos de papá, porque son hijitas de papá, porque son hijitos de generales, reciben carrera política fácil o bien cuiquitos porque sus papás son millonarios, le hacen la carrera fácil como a los del Frente Amplio, que le regalan las notas en la universidad y en las votaciones. Yo creo que la gente está cansada de eso, la gente quiere realmente volver a la meritocracia, y qué mejor que el PDG, que representa fielmente la meritocracia. Es cosa de ver a nuestro candidato Juan Marcelo Valenzuela o a nuestra Mirta Encina, candidata a gobernadora en el Biobío, a nuestros candidatos en todo Chile.

¿Cómo ve a la derecha aquí en Chile y particularmente en la región de Valparaíso? Han habido algunos encontrones, por ejemplo, en la elección de los gobernadores… cuando entró María José Hoffman a disputar a Manuel Millones y a Luis Pardo el cupo, por ejemplo, y en Viña del Mar, con Pecchenino versus Poduje.

La derecha siempre ha sido así, muy desordenada, y ahora peor. Después de la muerte del Presidente Piñera, yo me junté con él el año pasado, y discutimos la necesidad de estar coordinados en estas elecciones, y él concurrió conmigo en esa idea, pero ahora concurren dos efectos interesantes: Uno, la falta de liderazgo en la derecha, y dos, que ya no hay financiamiento. Aquí se acabaron los mecenas, tanto en la derecha como la izquierda, y por lo tanto las campañas van a ser mucho más llevaderas por partidos emergentes, como el Partido de la Gente y también para los independientes.

A propósito de esto, ¿Evelyn Matthei y José Antonio Kast han tenido un rol importante en cuanto al liderazgo de sus sectores? ¿Cómo lo habría hecho usted?

Yo no me meto en esa pugna, ese es un matrimonio que ellos tendrán que verlo. Pero nosotros sabemos que tanto en la derecha como en la izquierda hay demasiados toquis para tan poco indios. En resumidas cuentas, todos se creen demasiado inteligentes y no lo son. Todos se creen demasiado buenos mozos o buenas mozas y no lo son. Es cosa de empezar a escarbar un poquitito y uno se da cuenta que en realidad la derecha está perdiendo un tremenda oportunidad. No puede ser que Bóric tenga un 30 % con lo malo que es este gobierno, y claramente la oposición y nosotros también nos equivocamos con los diputados y diputadas que por una certeza Cristal y un choripán se vendieron. Así que también tenemos un grado de culpa y estamos dispuestos a reconocer ese error, enmendar ese error, echar a los diputados malos. En la derecha, a los diputados que han robado, que se han reído a la gente, como el señor de la fundación que anda medio escondido y el otro que le pasaba la tarjeta a la señora para robarle la gasolina a la clase media y clase media emergente, los dejan ahí. Y también vemos por el lado del Presidente Boric, a la diputada Pérez, que fue la ideóloga de las fundaciones, por lo menos en el norte, con su pololo, ex pololo y potenciales pololos, y ahora está en el avión ahí casi de Primera Dama. No me extrañaría que pase a ser la próxima Primera Dama, porque sabe cómo hacer los chanchullos para quitarle la plata a la clase media y clase más emergente. Entonces, en general yo creo que la política está al debe y nosotros ya estamos haciendo las correcciones y nos estamos levantando con más fuerza y se ha reflejado en las comunas que nosotros llevamos candidatos.

¿Cómo ven la irrupción del nombre de Bachelet en la izquierda? Últimamente la han estado nombrando para que vaya ordenando la elección de candidatos para gobernadores, para que haya una lista única.

No extraña para nada que quieran levantar a la señora Bachelet como próxima candidata presidencial porque ella puede ocultar los dos grandes juicios legales que se deberían ver venir en los próximos años. Uno, las fundaciones del Frente Amplio, la señora Bachelet es experta en echarle tierra a los juicios y ojo con la llegada de Echeverri al Servicio de Impuestos Internos, muy mano derecha de Bachelet, y uno de los que ayudó a todo el proceso de ocultamiento de las platas políticas por parte del SII. Él no era el director, pero sí estaba ahí. Y también el juicio de Hermosilla, muy amigo de todos los importantes de la Concertación y creo que la señora Bachelet sería la persona perfecta para ocultarlo. Si nosotros somos gobierno, todos van a ir a la cárcel, los de las fundaciones, todos, hasta el último peso van a devolver a la gente y también se va a destapar todos los que están siendo ocultados en el Caso Hermosilla. Así que Bachelet no me extrañaría, y ¿cuál es el riesgo Bachelet? Que si Bachelet sale electa el próximo periodo, que sería un tremendo error, el 2030 ella le va a ocultar todos los robos que hubo durante el gobierno de Boric para que él sea nuevamente presidente, y eso sería el descalabro final, la estocadas final para Chile.

Acá en la región de Valparaíso se está investigando también el tema convenios en la gobernación regional. De hecho se incautaron los celulares del gobernador Mundaca, también en el Minvu y en una alcaldía. ¿Cómo ve eso?

Yo lo veo con preocupación. Creo que ha sido una de las investigaciones más lentas, con delitos in fraganti, ya hay gente contando cómo era el modus operandi, creo que ha sido extremadamente lento. Todavía no sabemos nada lo que está pasando en la región de los Ríos, no sabemos nada de lo que está pasando también con la región metropolitana, donde hay caso no menor, con Orrego, que parece que tenía ahí de amigo al amigo de Boric. Entonces ahora uno empieza a entender los apoyos y votos cruzados. Es mucha plata la que está en discusión y yo espero que nuestro candidato a gobernador, un tremendo abogado que lamentablemente trabaja en un matinal, y por lo tanto no puedo dar el nombre, él debería ganarle a Orrego, porque Orrego debería terminar procesado, como ya lo vimos con el caso Jadue.

ABIERTOS A DIÁLOGO CON CHILE VAMOS Y REPUBLICANOS

Usted mencionaba que estaban analizando apoyar a Millones en Valparaíso. Con la investigación por el caso Convenios que indaga también al actual gobernador regional, ¿ve opciones de ganarle en las elecciones? ¿Cuándo deciden si van con él?

Yo tengo entendido que va a ser dentro de los últimos días de la inscripción. A mí me cae muy bien Millones, es un tipo muy inteligente, se mueve muy bien en la esfera de la política de la región, conoce muy bien el electorado, yo he hablado con él, me ha sorprendido lo bien que conoce su región, positivamente y creo que sería mucho mejor él que el actual señor Mundaca. Además él, Millones, destaparía este ardid que el Frente Amplio con sus amigos para robarle plata a la clase media y clase media emergente. Así que nosotros, yo estoy muy abierto a conversar con él y también con el Partido Social Cristiano. En la medida que la directiva regional y directiva nacional así lo desee, yo feliz seré un enganche para estas conversaciones porque yo quiero que no siga el Frente Amplio ni la ultra izquierda gobernando y que todo aquel que robó plata termine en la cárcel.

¿Las conversaciones con Chile Vamos y Republicanos no se han terminado? ¿Cómo avanzan?

Sólo se necesitan voluntades de todas las partes. Yo creo que es importante que también el próximo gobernador cuente con el apoyo de todo el sector, no lo que pasó con Sichel, por ejemplo, que lo iba a apoyar todo Chile Vamos y después lo dejaron más solo… Hasta yo le gané sin un peso. Entonces el asunto es que no solamente a mí me interesa ganar, sino también gobernar. O sea, que gane a los otros candidatos, pero que también tenga la posibilidad de gobernar. Sino imagínese ganar una alcaldía que no tenga concejales, lo sacan en seis meses.

¿Cuándo viene acá a Valparaíso?

Tengo estipulado estar la semana del 24 de julio, pero también voy a estar dos días allá, dos días en Concepción, dos días en Ñuble. Eso es lo que estamos discutiendo hasta ahora.

Va a estar justo antes de la inscripción...

Esa es la idea. Por lo menos nosotros que tenemos bastante avanzado. Sólo nos queda ver qué va a pasar en Valparaíso, donde tenía la palabra de Chile Vamos, la palabra de Republicanos, así que bueno, yo también entiendo que las cosas cambien, pero si lo van a hacer en función de encuestas pagadas bastante truchas, creo que es una mala forma de jugar al solitario, engañándose.

¿Cómo va a ser la campaña para primarias? Porque en el fondo una de las cosas que se le criticaba era su campaña prácticamente online.

Van a criticar por algo, no se preocupe. Pensar de que a levantar como como procesión, no, eso no existe. Eso solamente con Bachelet. A Bachelet le va a preguntar si le gusta el helado vainilla o el helado de chocolate. Pero créanme que esta campaña no va a ser tan fácil ni para Bachelet ni para Matthei. Estaré más en terreno, desde el año pasado… Así que me tienen muy contento eso y el cariño de la gente.Y lo que notamos en la región de Antofagasta fue singular.

¿Singular por qué?

Como mucha adhesión, mucha adhesión, mucho cariño, mucho agradecimiento. Entonces por toda la información que le hemos dado, la capacitación a la gente, el empoderamiento, así que eso nos tiene muy motivados y creo que se ha reflejado en la elección, en esta elección. Y deberíamos estar recuperando el 40 % que tuvimos el año pasado, yo creo a mediados de marzo, abril del próximo año deberíamos estar recuperando el 40 % en la región de Antofagasta y ahí tratar de llegar al abordaje a la región multiplicada, que tenemos muy baja adhesión.

En pandemia hubo una adhesión súper importante al PDG, la que ha ido bajando hoy por hoy. ¿Cómo buscan potenciar la adhesión al PDG en esta época importante?

Sí, estamos haciendo el trabajo, estamos limpiando el partido, estamos sacando aquellos que se tienen que como hicimos con Gaspar Rivas, que se vendió por una vicepresidencia, lo encuentro miserable. Aquello el PDG no lo olvida y hay que tomar esas decisiones fuertes, hay que tomar el control del partido como lo estamos haciendo a través de la democracia, más democracia digital y volver a las bases del partido que es la gente. Y no buscar el poder por el poder, que al final ya lo vimos que algunos se vendieron, como le dije, con una cerveza Cristal y un choripán.

