Formalizan a otros tres médicos extranjeros que se autoemitieron licencias médicas falsas y dejaron sin atención a Pemuco

La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal González, formalizó a tres médicos cirujanos extranjeros contratados por la Municipalidad de Pemuco, por delitos asociados a la emisión de licencias médicas falsas.

Los médicos de Pemuco formalizados ahora son Norelys Portal Farías y Héctor Plaza Moreira, a quienes se les imputan cargos por obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones.

Ambos quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de emitir licencias médicas por 60 días.

A ellos se suma la formalización de Anny Tomas Ulacio por los mismos delitos más el de ejercer sin tener aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).

Las medidas cautelares para ella serán discutidas en una audiencia fijada para el 5 de enero próximo.

Se suman así a otros cinco médicos formalizados, en septiembre pasado, por los mismos hechos. Pendiente está la formalización de uno más que está con orden de detención.

La persecutora (s) explicó que la investigación se inició de oficio en mayo pasado, al conocerse públicamente que siete médicos que se desempeñaban en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) y en postas rurales de esa comuna, y otros tres médicos de servicios públicos de las regiones de Ñuble, O´Higgins y Metropolitana habían presentado permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos. Dejaron, de esta forma, sin atención de salud a la comuna de Pemuco.

Lo anterior, luego de que el Concejo Municipal de Pemuco eliminara una asignación especial de carácter transitorio, lo que implicó una disminución en la remuneración de los funcionarios de la salud contratados.

PURANOTICIA