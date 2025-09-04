Formalizan a médicos extranjeros que se autoemitieron licencias falsas y dejaron sin atención el Cesfam de Pemuco

La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal González, formalizó a cinco médicos cirujanos extranjeros, tres de ellos contratados por la Municipalidad de Pemuco, por delitos asociados a la emisión de licencias médicas falsas.

La persecutora (s) explicó que la investigación se inició de oficio en mayo pasado, al conocerse públicamente que siete médicos que se desempeñaban en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) y en postas rurales de esa comuna, y otros tres médicos de servicios públicos de las regiones de Ñuble, O´Higgins y Metropolitana habían presentado permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos.

Lo anterior, luego de que el Concejo Municipal de Pemuco eliminara una asignación especial de carácter transitorio, lo que implicó una disminución en la remuneración de los funcionarios de la salud contratados.

La Fiscalía investiga a un total de 10 médicos (siete de Pemuco y tres de otras zonas), nueve de ellos venezolanos y uno ecuatoriano. A la audiencia de formalización de se presentaron cinco y para los restantes, el Ministerio Público pidió orden de detención. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Yungay no acogió dicha solicitud, por no existir constancia de que hayan sido notificados, y fijó una nueva audiencia para el 21 de octubre, cuando se espera que los imputados comparezcan.

Los tres médicos de Pemuco fueron formalizados por los delitos de emisión de licencia médica falsa, obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones. Se trata de Lorena Morales Quintero, María Alejandra Jaime Grimont y Keilen María Sánchez Ríos, quienes quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y suspensión para emitir licencias médicas durante tiempo que dure la investigación.

Los dos médicos de otras zonas que fueron formalizados son Linda Castellanos Ojeda y Víctor Manuel Pachay Castro, a quienes se les investiga por un solo delito: emisión de licencia médica falsa. Quedaron con las medidas cautelares de prohibición de salir del país y suspensión para emitir licencias médicas.

El Juzgado de Garantía de Yungay decretó tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía.

