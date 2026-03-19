Flamencos chilenos vuelven a nidificar en el Parque Nacional Lauca en Arica luego de 33 años

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó la reactivación de la actividad reproductiva del flamenco chileno en la laguna de Huambune, al interior del Parque Nacional Lauca, altiplano de la región de Arica y Parinacota, luego de 33 años sin eventos de nidificación en ese sector.

El director regional de Conaf, Guillermo Cisternas, destacó la relevancia del descubrimiento: "Es grato informar el reciente registro de 100 polluelos de flamenco chileno y 300 adultos en la laguna de Huambune. Este hallazgo se realizó el pasado 13 de marzo durante el monitoreo del ciclo reproductivo".

Por su parte, Andrés Huanca, guardaparque y administrador del Monumento Natural de Surire, quien estuvo a cargo de la jornada de monitoreo y de los registros fotográficos, precisó que en el sector de Huambune no se registraban eventos de nidificación desde hace 33 años.

Por ello, este evento constituye un hito fundamental para la conservación de la especie en la macrorregión. Huanca subrayó que los factores climáticos y ambientales favorecieron el retorno de los flamencos al área señalada.

Las condiciones geográficas del lugar permiten realizar monitoreos a una distancia de 300 metros sin causar perturbación a la colonia, lo que convierte a la laguna de Huambune en un auténtico laboratorio natural, ideal para el registro de conductas etológicas clave, tales como la alimentación inicial de los polluelos, la frecuencia de incubación de ambos progenitores, el desarrollo de las crías, el aprendizaje del vuelo y el cierre completo del ciclo reproductivo.

El equipo regional de Conaf también destacó un aspecto inusual del proceso: mientras que los flamencos chilenos construyen habitualmente sus nidos con barro, en la laguna de Huambune la nidificación se está realizando directamente sobre el suelo, en la formación vegetacional conocida como bofedal. Esta situación ha sido poco registrada en la macrorregión andina y representa un valioso objeto de estudio para la comunidad científica.

Finalmente, Conaf indicó que continuará realizando monitoreos periódicos para documentar el desarrollo completo del ciclo reproductivo de esta colonia.

(Imagen: Conaf)

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