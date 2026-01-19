Fiscalías de Ñuble y Biobío iniciaron diligencias para establecer los orígenes de los dantescos incendios forestales

En Ñuble, las indagatorias son encabezadas por la fiscal regional Nayalet Mansilla, mientras que en Biobío hará lo propio la fiscal regional Marcela Cartagena.
En medio de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la región de Ñuble, el Ministerio Público confirmó que se encuentran en curso diversas diligencias para esclarecer el origen de los siniestros que han golpeado a la zona.
Desde la Fiscalía Regional de Ñuble informaron que la investigación es encabezada por la fiscal regional Nayalet Mansilla Donoso, en coordinación con equipos especializados de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, tanto para resguardar a la población como para determinar eventuales responsabilidades penales.
De acuerdo con el órgano persecutor, los incendios han generado un impacto significativo en comunas como Quillón y Bulnes, donde el fuego habría consumido cerca de 1.500 hectáreas, además de provocar la destrucción de viviendas y múltiples afectaciones a la comunidad local.
En esa línea, Mansilla indicó que, a través de una fuerza de tarea conformada por la PDI, ya se registran avances en la indagatoria del origen de algunos focos, específicamente los incendios detectados en Pinto, Quillón y San Nicolás.
Por su parte, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó el despliegue de un equipo especial en el marco de los incendios forestales que afectan a la zona.
"Tenemos a por lo menos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando, otros en terreno, además de personal de la unidad de víctimas y testigos desplegados con nosotros y en el Servicio Médico Legal", indicó.
