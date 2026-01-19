Fiscalías de Ñuble y Biobío iniciaron diligencias para establecer los orígenes de los dantescos incendios forestales

En medio de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la región de Ñuble, el Ministerio Público confirmó que se encuentran en curso diversas diligencias para esclarecer el origen de los siniestros que han golpeado a la zona.

Desde la Fiscalía Regional de Ñuble informaron que la investigación es encabezada por la fiscal regional Nayalet Mansilla Donoso, en coordinación con equipos especializados de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, tanto para resguardar a la población como para determinar eventuales responsabilidades penales.

De acuerdo con el órgano persecutor, los incendios han generado un impacto significativo en comunas como Quillón y Bulnes, donde el fuego habría consumido cerca de 1.500 hectáreas, además de provocar la destrucción de viviendas y múltiples afectaciones a la comunidad local.

En esa línea, Mansilla indicó que, a través de una fuerza de tarea conformada por la PDI, ya se registran avances en la indagatoria del origen de algunos focos, específicamente los incendios detectados en Pinto, Quillón y San Nicolás.

Por su parte, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó el despliegue de un equipo especial en el marco de los incendios forestales que afectan a la zona.

"Tenemos a por lo menos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando, otros en terreno, además de personal de la unidad de víctimas y testigos desplegados con nosotros y en el Servicio Médico Legal", indicó.

