Fiscalía Regional del Ñuble investigará 86 denuncias por amenazas en comunidades educativas

El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Ñuble, a cargo el fiscal jefe Rolando Canahuate Ronda, investigará las 86 denuncias por amenazas a la integridad física de las comunidades educativas recibidas desde inicios de este mes en la región.

Por instrucción de la Fiscal Regional, Nayalet Mansilla Donoso, se dará prioridad a determinar la identidad de los autores de estas amenazas, algunas de ellas alusivas a eventuales tiroteos en los planteles educativos, y desórdenes públicos, lo que ha obligado a la suspensión de clases.

El fiscal Rolando Canahuate Ronda explicó que solicitó a todas las fiscalías locales la remisión de este tipo de denuncias e instruyó investigar a un equipo de Carabineros del OS9.

“En esta orden de investigar se intentará acreditar eventuales delitos de amenazas o de desórdenes públicos, para lo cual se instruyó a este equipo una serie de diligencias tendientes a individualizar a los autores de estos hechos, como así la eventual comisión de los delitos”, explicó el persecutor.

(Imagen: Canal Ñuble TV)

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