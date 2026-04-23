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Fiscalía Regional del Ñuble investigará 86 denuncias por amenazas en comunidades educativas

Fiscalía Regional del Ñuble investigará 86 denuncias por amenazas en comunidades educativas

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El Ministerio Público encargó al OS9 de Carabineros identificar a los autores de las intimidaciones que han forzado la suspensión de clases en la región durante este mes.

Fiscalía Regional del Ñuble investigará 86 denuncias por amenazas en comunidades educativas
Jueves 23 de abril de 2026 22:27
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El Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Ñuble, a cargo el fiscal jefe Rolando Canahuate Ronda, investigará las 86 denuncias por amenazas a la integridad física de las comunidades educativas recibidas desde inicios de este mes en la región.

Por instrucción de la Fiscal Regional, Nayalet Mansilla Donoso, se dará prioridad a determinar la identidad de los autores de estas amenazas, algunas de ellas alusivas a eventuales tiroteos en los planteles educativos, y desórdenes públicos, lo que ha obligado a la suspensión de clases.

El fiscal Rolando Canahuate Ronda explicó que solicitó a todas las fiscalías locales la remisión de este tipo de denuncias e instruyó investigar a un equipo de Carabineros del OS9.

“En esta orden de investigar se intentará acreditar eventuales delitos de amenazas o de desórdenes públicos, para lo cual se instruyó a este equipo una serie de diligencias tendientes a individualizar a los autores de estos hechos, como así la eventual comisión de los delitos”, explicó el persecutor.

(Imagen: Canal Ñuble TV)

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