Fiscalía procesará por atentado a la autoridad a los tres universitarios por agresión a ministra Lincolao

Por el delito de atentado a la autoridad serán procesados los tres estudiantes universitarios capturados recientemente por su participación en el ataque contra la titular de Ciencia, Ximena Lincolao. Así lo ratificó la Fiscalía Regional de Los Ríos.

El grupo de aprehendidos está compuesto por un alumno de la carrera de Bioquímica, uno de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, además de una estudiante de Antropología. Sobre esta última, destaca que ejerció como presidenta de la Federación de Estudiantes de la UACh durante los años 2023 y 2024.

Respecto a la gravedad del caso, la fiscal regional Tatiana Esquivel fue categórica al señalar que "estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas".

En la misma línea, la persecutora agregó: "Como Ministerio Público, hemos actuado con celeridad para identificar a los responsables y seguiremos impulsando esta investigación con la máxima rigurosidad. Nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas".

Durante la mañana de este lunes, los tres jóvenes serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para su respectivo control y eventual formalización. Las capturas fueron concretadas por efectivos de la PDI, quienes los imputan como autores de la embestida que afectó a la ministra el pasado miércoles 8 de abril, en medio de la ceremonia de inauguración del año académico en la Universidad Austral de Valdivia.

Según los antecedentes preliminares, el análisis de los videos de la agresión resultó fundamental para lograr las detenciones. A partir de estos registros, los investigadores lograron extraer diversos fotogramas de los instantes críticos, obteniendo visiones parciales y totales de los rostros. Posteriormente, estas capturas se fueron comparando con otras imágenes para establecer con precisión la identidad de los eventuales involucrados en el atentado contra la autoridad.

Bajo este marco investigativo, existen como mínimo dos registros donde se aprecian con cierta claridad los rasgos de dos jóvenes, un hombre y una mujer. Ambos aparecen participando en la manifestación que derivó en desórdenes y en la agresión a la secretaria de Estado. Dicha protesta, de acuerdo a lo que se leía en los lienzos desplegados en el lugar, tenía como objetivo reclamar por el cobro a los morosos del Crédito con Aval del Estado y manifestarse contra los recortes de fondos para las becas de posgrado en el extranjero.

A raíz de estos sucesos, el Gobierno interpuso una querella por atentado a la autoridad. En el documento legal, presentado por el Ministerio de Seguridad, se detalla que la ministra sufrió "empujones, gritos e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes".

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