Fiscalía investiga muerte de fotógrafo hallado en quebrada de Lago Ranco

Una caída en una zona de difícil acceso terminó en tragedia este sábado en la comuna de Lago Ranco, donde un reconocido fotógrafo de Frutillar perdió la vida en un sector rural del área precordillerana. El caso es investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos y por personal de Carabineros.

La víctima fue identificada como Iván Konar, profesional conocido en la zona por su trabajo fotográfico. De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor habría caído accidentalmente en una quebrada del sector de Los Mañíos, provocando su muerte en el lugar.

Equipos de rescate y voluntarios acudieron a la emergencia luego de que se reportara la caída de una persona en un punto de difícil acceso. Tras varias maniobras, lograron recuperar el cuerpo para su entrega a las autoridades correspondientes.

Fiscalía confirma denuncia previa por presunta desgracia

El fiscal de turno, Mario Leal, confirmó que el caso fue adoptado por la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos, detallando que se trataba de “el hallazgo de un cuerpo sin vida de sexo masculino de 80 años de edad, que fue encontrado en una quebrada en el sector rural de Los Mañíos en Lago Ranco”.

Además, la autoridad precisó que antes del hallazgo existía una denuncia por desaparición. “Existía una denuncia por presunta desgracia realizada en la madrugada del día de hoy y, a propósito de aquello, personal de Carabineros activó su plan de búsqueda”, indicó Leal.

El persecutor añadió que la Fiscalía ordenó diligencias periciales. “Se dispuso la concurrencia de personal de Labocar y personal de la SIP de La Unión, a fin de establecer las circunstancias de su muerte, y además se ordenó la realización de la autopsia por el Servicio Médico Legal (SML)”, señaló.

La autopsia será clave para determinar la causa y el momento exacto del fallecimiento del fotógrafo, mientras continúan las indagaciones sobre lo ocurrido en el sector precordillerano.

