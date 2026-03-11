Fiscalía encarga al equipo ECOH y a las dos policías investigar ataque a carabinero que quedó con muerte cerebral en Puerto Varas

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, dispuso que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y las dos policías investiguen el ataque contra el sargento primero de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien se encuentra con muerte cerebral en el Hospital Regional de Puerto Montt.

El fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la Fiscalía Regional, señaló que "el hecho habría ocurrido mientras el funcionario de Carabineros, junto a otros colegas, realizaban servicios de patrullaje y concurrieron hasta un sector de la comuna de Puerto Varas, cercano a la línea férrea, para realizar un control policial, instancia en que el funcionario recibió al menos un disparo que impactó la zona de la cabeza y que lamentablemente lo tiene con muerte cerebral".

El ataque al carabinero ocurrió a eso de las 06:10 horas en las inmediaciones del estadio Ewaldo Klein, donde personal policial concurrió para verificar una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en el camino a Puerto Varas.

Los carabineros fueron recibidos con disparos al llegar al lugar, impactando uno de los proyectiles a un funcionario en la cabeza.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas, mientras se mantiene desplegado un operativo policial en el sector para dar con el responsable del ataque.

