Fiscalía de Frontera en Chacalluta registra 709 ingresos irregulares durante el 2025

En el marco de su estratégico rol en el límite con Perú, la Fiscalía de Frontera, ubicada en el complejo fronterizo Chacalluta, ha atendido durante este año 2025 un total de 709 personas que han ingresado irregularmente al país, de las cuales 416 corresponden a niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de movilidad.

Asimismo, este número de intervenciones ha permitido iniciar cinco investigaciones penales por presuntos delitos de tráfico de migrantes, indagatorias que se encuentran vigentes y con diligencias investigativas en desarrollo.

Implementada desde enero de 2024, la Fiscalía de Frontera opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y su función es reforzar la investigación de delitos transnacionales y priorizar la atención a las víctimas, especialmente NNA.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, destacó la importancia de esta unidad operativa y, sobre todo, el trabajo coordinado que se desarrolla con otras instituciones como el Ejército, Carabineros y la PDI, que ha permitido reforzar la investigación de delitos transnacionales, como la trata de personas y el tráfico de migrantes, entre otros.

“Esta Fiscalía de Frontera opera en el marco de un ecosistema integrado por varias instituciones, empezando por el Ejército, que, en base a su función de resguardo fronterizo, cada vez que detecta casos de ingresos irregulares de niños, niñas y adolescentes, debe derivarlos a las policías y de ahí a nuestra unidad de frontera. Luego son nuestros profesionales especializados lo que intervienen ante los NNA, con el objetivo de detectar o descartar si están siendo utilizados; sea para facilitar el ingreso de personas, o sea por grupos de crimen organizado que los estén explotando”, señaló Carrera.

En este contexto, el persecutor agregó que “en el marco de todas las intervenciones que hemos realizado este año, se han detectado cinco presuntos casos de tráfico de migrantes, con un total de 25 víctimas, casos que se encuentran vigentes y con diligencias en curso. Cabe señalar que no necesariamente todas las personas que ingresan y son detectadas por el Ejército se derivan a nuestra Fiscalía, sino que solo en los casos donde hay NNA”.

De las 709 personas atendidas este año, 431 son mujeres (207 NNA), mientras que 278 corresponden a hombres (209 NNA). Respecto de sus nacionalidades, 415 son venezolanos (210 NNA), seguidos por ciudadanos colombianos (128), ecuatorianos (58) y chilenos (52). También hay personas de Estados Unidos, Haití y México, entre otros países.

