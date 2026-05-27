En prisión preventiva quedó carabinero que fue formalizado por homicidio en Talcahuano

El Juzgado de Garantía de Talcahuano dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Luis Mauricio Orellana Cruz, carabinero (dado de baja) imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio simple, ilícito cometido a principios de mes en dicha comuna de la región del Biobío.

En la audiencia de formalización, la magistrada Humilde Silva ordenó el ingreso en prisión de Orellana por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 05:17 horas del 9 de mayo de 2026, la víctima conducía un vehículo por avenida Colón, en dirección al noroeste, Talcahuano, cuando al llegar al cruce con calle Monseñor Alarcón, colisionó al automóvil que manejaba el carabinero, quien iba acompañado de su cónyuge y suegro.

Tras la colisión, el imputado inició una persecución por varios kilómetros, que concluyó en un pasaje donde la víctima chocó con una baranda.

En dicho lugar donde Luis Orellana Cruz le cerró el paso con su automóvil, se bajó y, tras insultarlo, le disparó, provocándole la muerte debido a que las balas percutadas a corta distancia lesionaron órganos vitales de la víctima.

PURANOTICIA