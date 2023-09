Fiscal regional de Tarapacá asegura que “cofundadores” del Tren de Aragua han estado en Chile

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, se refirió a la orden de detención que fue emitida contra el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”.

Este jueves, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte presentó la orden que tiene como fin poder imputarle distintos delitos de concretarse su arresto en el país.

En conversación con radio Universo, Arancibia sostuvo que “esto es en base a la posibilidad no de que este necesariamente, porque no tenemos ningún antecedente en ese sentido, pero si que evidentemente es una persona que esta prófuga”.

“Estimamos que pueda refugiarse en cualquiera de los lugares donde tiene células importantes y donde han establecido negocios para ellos de trascendencia, uno de esos lugares es Chile”, complementó.

Asimismo, comentó que "ellos estiman que nuestro país era propicio por distintas razones, puede ser por su estabilidad económica u otras, no les sabría decir con exactitud, pero sí fundamentalmente por la facilidad que da la frontera nuestra".

"Eso es un tema para ellos muy importante, porque pueden entrar y salir del país con bastante tranquilidad y eso permite también controlar esa frontera. Es una frontera inmensamente importante del punto de vista ilícito", acotó.

En esta línea, indicó que el “Niño Guerrero” sería el “líder máximo” de la organización criminal y señaló que “cofundadores” del Tren de Aragua han estado en Chile, como es el caso de “Larry Changa”, quien "estuvo en Chile viviendo dos o tres años y luego, cuando empezaron los procedimientos contra el Tren de Aragua, se fue del país".

En ese sentido, aseguró que la organización cuenta con presencia en distintos países de América. “Lo que pasa es que se hace más conocido Chile y Perú, sobre todo, porque hemos sido los países que hemos actuado de mayor forma en contra”, puntualizó.

Por otro lado, el persecutor manifestó que "no hay una comunicación directa con el Gobierno venezolano, nunca hemos tenido colaboración del Gobierno venezolano" y explicó que "tenemos una enorme cantidad de gente de esa nacionalidad y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, ni siquiera sabemos quiénes son con exactitud porque no tenemos sus antecedentes anteriores, no tenemos su real identidad”.

PURANOTICIA