Fiscal de Tarapacá por posible llegada a Chile de “Niño Guerrero”: “Hay que estar preparados”

El fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, abordó la posibilidad de que ingrese al país Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido por su alias “Niño Guerrero”, uno de los máximos líderes de la banda criminal “Tren de Aragua”, quien hace semanas es buscado por las policías de distintos países, luego de que se fugara de la cárcel en que permanecía recluido.



“Con certeza no sabemos dónde está, pero no podemos negar que esta persona tiene participación importante tanto en Chile como en Perú. De tal manera que no podríamos negarnos a la posibilidad de que él estimara que en Chile podría contar con una buena red de protección de su gente”, afirmó Arancibia.



“Tenemos que estar preparados para que eventualmente esta persona intente ingresar al país”, añadió, en entrevista con Mega.



Consultado si hubo opción de detener a “Larry Changa”, otro de los líderes del Tren de Aragua, cuando estuvo en Chile, el fiscal Arancibia respondió que no sabían que estaba aquí, “es decir, los antecedentes de la investigación nos llevaron a determinar que estuvo aquí por un lapso de dos o tres años. No sabíamos de su existencia y de la importancia que tenía; no sabíamos que estaba viviendo en Chile un personaje de esa naturaleza, de eso nos dimos cuenta por los antecedentes que fuimos reuniendo en los distintos procedimientos”, sostuvo.



“Ahí supimos que Larry Álvarez había estado viviendo legalmente en Chile, con algunos negocios que había iniciado acá en el rubro de la comida”, comentó el fiscal.



Además, reveló que en el momento en que Álvarez ingreso al país "no tenía ninguna orden de alerta internacional, notificación roja ni nada, de tal manera de que esta persona entró legalmente al país, pero salió de manera ilegal”.



El pasado jueves 28 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte emitió una orden de detención en contra de Héctor Guerrero, el “Niño Guerrero”, quien se escapó de la cárcel de Tocorón, recinto que fue allanado por las Fuerzas Armadas de Venezuela con 11 mil hombres armados.

