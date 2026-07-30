Corte de Iquique confirma sobreseimiento definitivo de suboficial de la FACh imputada por tráfico de drogas

La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la resolución que declaró el sobreseimiento definitivo de la suboficial de la Fuerza Aérea, M.F.R.D., quien fue imputada por el delito de tráfico de drogas.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos del Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Seguridad Pública en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Iquique, que decretó el sobreseimiento definitivo respecto de la suboficial.

En la causa se mantienen otros tres imputados en prisión preventiva y un cuarto con medidas cautelares menos gravosas.

El hecho quedó al descubierto en la Base Aérea Los Cóndores de Iquique, cuando fue detectada una maleta con sustancias ilícitas que iba a ser embarcada en un vuelo institucional desde Iquique hacia Santiago.

Cabe señalar que la droga había sido introducida en la Base Aérea “Los Cóndores”, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Aviación.

PURANOTICIA