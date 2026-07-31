Coquimbo suspende La Pampilla para financiar reconstrucción comunal tras temporales

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, anunció que el Concejo Municipal resolvió suspender este año la fiesta dieciochera de La Pampilla, la más grande de Chile, con el fin de destinar esos recursos para la reconstrucción de la comuna e ir en ayuda de los damnificados por los temporales.

"Hoy tomamos una de las decisiones más difíciles: este año no realizaremos la Pampilla. Nos duele, porque es parte del alma de Coquimbo. Pero hoy la prioridad es estar con las familias afectadas y destinar estos recursos a quienes más lo necesitan", señaló el jefe comunal.

"También trabajaremos con fuerza para reactivar el comercio y el turismo, porque reconstruir la comuna también es recuperar su economía. La Pampilla volverá. Y cuando vuelva, celebraremos como corresponde. Hoy es tiempo de levantar a Coquimbo", añadió.

Además, dijo que "hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo, familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que para Coquimbo aún no termina. Esperábamos una respuesta inmediata del Presidente Kast. Sin embargo se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la ley de presupuestos, y no con los recursos frescos ahora".

Asimismo, Manouchehri recalcó que la suspensión "no es una decisión contra la Pampilla, es una decisión por las familias de Coquimbo. No sólo destinaremos más de $1.800 millones, también toda la capacidad operativa del municipio estará enfocada en recuperar caminos, llevar ayuda y acelerar la reconstrucción".

"Impulsaremos un plan de reactivación económica para poder apoyar a nuestros emprendedores, a nuestro comercio local y al desarrollo productivo de la comuna. La Pampilla volverá porque es parte de nuestra alma, es parte de nuestra comuna, pero hoy elegimos poner cada peso, cada esfuerzo y cada funcionario donde más se necesita, enfatizó.

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