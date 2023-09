«Fiesta de la Chilenidad»: Limache inauguró el evento dieciochero gratuito más grande de la región de Valparaíso

Luego de sortear con éxito las dificultades presentadas en el Concejo Municipal hace sólo tres semanas atrás, finalmente se dio por inaugurada la ya cada vez más tradicional «Fiesta de la Chilenidad Limache 2023», actividad que se desarrolla en el estadio Ángel Navarrete Candia, con motivo de las celebraciones patrias de este fin de semana.

Son cerca de 25 mil personas las que año a año participan de este evento, que este 2023 tendrá una extensión de cinco días, comenzando desde las 12:30 horas de este viernes cuando autoridades, encabezadas por el alcalde Daniel Morales, dieron por inaugurada de manera oficial la actividad que recogerá lo mejor de la gastronomía nacional, de los emprendedores locales y de la entretención para grandes y chicos.

La inauguración oficial del evento tuvo un corte de cinta, esquinazo, grupos folclóricos en vivo, bailarines, ramada municipal móvil, fonderos, comida típica; espectáculos que convierten a la «Fiesta de la Chilenidad Limache 2023» en el acto dieciochero gratuito más grande de la región de Valparaíso.

El alcalde Daniel Morales expuso tras el corte de cintas que "Limache es la fiesta gratuita dieciochera más grande de la región y quizás una de las más importantes del país. Nosotros esperamos una cantidad muy importante de visitantes. Ya llevamos 10 años desarrollando este evento, que es completamente gratuito, en su patio central para toda la gente que asiste, que quiere disfrutar del folclor".

"Durante varios días, además, hay un escenario que está disponible con shows, con eventos, con concursos, con una serie de acciones que permiten una participación de la ciudadanía. Por lo tanto, es una fiesta para todas las edades y también para todos los bolsillos. Eso es lo que nosotros esperamos. Esperamos, por lo tanto, recibir adecuadamente a los visitantes y que la gente disfrute de Limache, del folclor y de nuestras tradiciones", añadió el jefe comunal limachino.

Uno de los aspectos que más coordinaciones necesitó fue el de la seguridad, donde se trabajó en conjunto entre el Municipio de Limache, Carabineros, Delegación Presidencial y Seremi de Salud, para asegurar la integridad física y sanitaria de los asistentes.

Al respecto, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, señaló que "hemos estado trabajando (...) para poder lograr tener esta seguridad y poder invitar a la gente que venga con confianza. Hemos trabajado también con Seremi de Salud para ver el tema sanitario, que también es importante. Y dentro de todo este paquete de seguridad, lo que también queremos hacer es un llamado al autocuidado, para que no beba si va a conducir o si va a beber, que entregue las llaves o que pida algunos de los servicios que están actualmente disponibles".

El alcalde Morales sumó en la materia que "esperamos la responsabilidad de quienes vienen y que, obviamente, se comporten en un sentido de fiesta, pero de una fiesta sana, una fiesta donde la familia chilena se reúne y lo pasa bien. Eso es lo que nosotros buscamos y es lo que nosotros esperamos. Limache se ha caracterizado permanentemente por el buen comportamiento del público. Nunca hemos tenido que lamentar ningún tipo de situación compleja y, por lo tanto, esperamos que este año no sea la excepción, sino que, muy por el contrario: ratifique la regla".

Cabe hacer presente que el evento es gratuito para los peatones, que en su interior se encontrarán con cuatro ramadas de canto y una ramada oficial. A ello se suman 13 cocinerías de comida típica criolla. También hay cervecerías, foodtruck y 15 juegos de entretención, entre mecánicos e inflables.

Francisco Órdenes, concesionario de las fondas de Limache, indicó que "los precios, con respecto a lo que hubo el año pasado, no hay mucha diferencia, ya que no hubo una mayor variación en los productos principales, como carne, por ejemplo. Debieran mantenerse más o menos similares a lo que fue el año pasado. Eso fue más o menos lo que se ha conversado con los ramaderos. Y se ha respetado, más o menos, de mantener y no generar una gran alza en los precios".

