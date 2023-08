Fenats del Hospital de Casablanca expondrá sus demandas ante la Comisión de Salud de la Cámara tras toma del recinto

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibirá este lunes a la Fenats Unitaria e Histórica del Hospital de Casablanca para que exponga respecto a las irregularidades que han denunciado se registran en el recinto médico y en la dirección del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

Bajo este contexto, se instó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, a confirmar la asistencia a la instancia, a la que también están convocados, llamándolos a no restarse del debate.

La sesión ocurre en medio de las movilizaciones del gremio, quienes este jueves se tomaron las dependencias del Hospital de Casablanca, tras no recibir respuesta a su petitorio por parte de las autoridades de salud.

Al respecto, el diputado Hotuiti Teao indicó que "ni la Ministra ni el Subsecretario los quieren recibir para escuchar sus demandas. Nosotros, desde esta comisión, lo haremos, ya que no es posible que no se respete el compromiso firmado por la dirección del SSVSA, donde supuestamente se sancionaría a la directora del hospital tras no dar respuesta a los gremios en 10 días hábiles, plazo que ya expiró”.

“Yo sinceramente espero que las autoridades asistan a esta sesión y no se resten del debate. Aquí hay una serie de irregularidades cometidas en el recinto hospitalario y la dirección de salud, que se encuentran debidamente documentadas y que corresponde, como representantes de la cartera, que las escuchen y accionen los protocolos necesarios para subsanarlas”, complementó.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Fenats Unitaria del Hospital San José de Casablanca, Carol González, comentó que "instamos a la Ministra para que ojalá pudiera escucharnos y al Subsecretario de Redes Asistenciales, ya que ellos son las máximas autoridades competentes de nuestro servicio”.

“Queremos que escuchen todas nuestras demandas en el marco de las irregularidades que nosotros hemos denunciado. Por lo tanto, necesitamos exponer frente a ustedes”, sumó la dirigenta gremial.

Por otra parte, Claudia Galea, presidenta de FENATS Histórica del Hospital San José de Casablanca, detalló que "estaremos exponiendo la problemática actual que estamos viviendo. Nos gustaría que la Ministra de Salud y el Subsecretario de Redes Asistenciales conozcan las distintas irregularidades que suceden en nuestro hospital. Como máximas autoridades deben tener conocimiento de éstas”.

Por último, el diputado Teao concluyó que “estamos llegando a una situación crítica que está afectando a usuarios y trabajadores. No puede ser, que desde el nivel central sigan haciendo oídos sordos sin dar una solución, evadiendo el tema y poniendo el riesgo la operatividad del hospital al no ejercer correctamente su cargo”.

PURANOTICIA