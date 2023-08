Fanaloza anuncia el cierre de su planta de operaciones en Penco: Cerca de 150 trabajadores despedidos

La empresa Fanaloza anunció el cierre de sus operaciones en la comuna de Penco, Región del Biobío, tras 124 años de historia.



El dirigente sindical Guillermo Contreras señaló que el gerente general "nos comunicó el cierre de la línea productiva y fabricación. Va a quedar gente sin trabajo".



"Son alrededor de 100, si es que no me quedo corto, 150 no sé, trabajadores que junto a sus familias van a quedar sin el sustento. Es un tema complejo", explicó en conversación con radio Bío-Bío.



De esta forma, según indicó el medio citado, los únicos trabajadores que se quedarán en la empresa son los de bodega hasta que sean retiradas las piezas ya fabricadas.



Al respecto, la seremi del Trabajo del Biobío, Sandra Quintana, expresó que "no teníamos conocimiento de que la empresa tuviese esta planificación; de cambiar parte de lo que estaban produciendo para llevarlo al extranjero".



"Esa es la información que tenemos nosotros, que sería países como Ecuador y China, los que estarían terminando la producción que nacería en Chile, pero que se tendría que trasladar para finalizarla en estos países", complementó.



Fanaloza es una compañía dedicada a la producción de loza y cerámica desde 1899. Entre sus productos más reconocidos se encuentra el "Plato Willow". Además, la empresa llegó a exportar sus productos a diversos países de Latinoamérica.

