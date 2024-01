Familia de autor confeso del crimen de Michelle Silva rompe el silencio: “Él es así y nadie lo va a hacer cambiar”

Aún continuan las diligencias por la búsqueda de Michelle Silva Gutiérrez, joven de 20 años de la cual se le perdió todo rastro la madrugada del sábado 6 de enero en la comuna de San Felipe.

Luego de varios días de recorrer diversos lugares del Valle del Aconcagua en su búsqueda, en horas de la mañana del sábado 20 de enero, un sujeto identificado como Claudio Figueroa Figueroa llegó hasta el cuartel de la PDI para confesar que él había asesinado a Michelle, y que podría ayudar a encontrar el cuerpo de la joven, el que aún no ha podido ser hallado pese a las arduas labores del personal especializado.

Ahora, fue la prima del único detenido por esta causa Jessica Figueroa, quien decidió romper el silencio y detallar el drama familiar que se encuentran atravesado, ya que mantiene una amistad de larga data con la madre de la joven, Claudia Gutiérrez.

“Nadie sabe lo que tiene en su familia. Sin embargo, cada persona debe hacerse cargo de sus actos”, detalló la mujer en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“No hay que culpar a la madre, al padre, a los tíos, primos o sobrinos, porque cada cual tiene su mente y lamentablemente él es así y nadie lo va a hacer cambiar. El árbol chueco nunca se endereza”, añadió, entregando mayores detalles del detenido.

“Él debe tener 40 años y ya ha estado en la cárcel. La última vez creo que fue porque andaba robando. Él es hijo del hermano de mi padre. Lamentablemente, nuestras crianzas fueron diferentes”, aseguró Jessica, quien quiso dejar en claro que no mantiene un vínculo con Claudio Figueroa Figueroa hace al menos ocho años. “Solo sé que hace poco vivía en la casa de su madre, con ella, aquí en San Felipe. Nuestra familia todavía está en shock”, detalló.

“Yo, desde el minuto uno que me enteré de que ese desgraciado le había hecho daño a la hija de Claudia, se lo hice saber. Yo me junté con Claudia para contarle. Me dio mucha vergüenza mirarla a la cara, me dio miedo su rechazo. Pensé que ella iba a dejar de hablarme”, añadió Jessica en su relato, a lo que la madre de la joven le aseguró “que nuestra amistad iba a seguir intacta, que nada entre ella, mi primo Patricio y yo iba a cambiar. Me dijo que estuviera tranquila, que ella iba a hacer todo para que no pasara nada malo por el tema de las amenazas”.

“No entiendo por qué la sociedad nos juzga a nosotros. Lo que hacen los demás no está en nuestras manos”, añadió, señalando que el mayor miedo que atraviesan producto de lo sucedido “es que nos quemen nuestras casas, que nos ha costado años tener. No sé por qué la gente nos mete en el mismo saco. En mi familia somos trabajadores, humildes y transparentes”.

