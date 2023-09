¿Faltó agua durante el incendio en Limache? Alcalde apunta a Esval y sanitaria se defiende

"No pudimos hacer mucho porque no había agua. No sé qué habrá pasado. La presión y la cantidad de agua que utilizan los camiones era excesiva".

Con estas palabras, Sonia Rodríguez, administradora del restaurante El Puente, dio cuenta de uno de los problemas que se encontraron los equipos de emergencia que concurrieron a combatir el incendio de la noche de este jueves en el centro de Limache.

Cabe recordar que el siniestro estructural consumió a un total de 20 locales comerciales y oficinas instaladas en un edificio patrimonial ubicado en la intersección de la avenida Urmeneta con calle Prat, construido el año 1920.

Si bien, hasta el sitio del suceso concurrieron compañías de Bomberos de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache, lo concreto es que poco y nada pudieron hacer los voluntarios para evitar que el fuego arrasara con todo a su paso.

"Lo que tenemos acá es una pérdida total de esta zona. Son una veintena de locales que se vieron afectados. Este es un incendio que aún no sabemos su origen, pues está en pleno proceso de investigación", señaló el alcalde Daniel Morales.

No obstante, la máxima autoridad comunal también tuvo palabras para referirse al problema denunciado por la locataria damnificada, el cual también le fue enrostrado en su cuenta de Instagram por parte de una usuaria de dicha red social.

"Preocúpense de mantener la red de agua segura para este tipo de emergencias. Es una vergüenza que en los grifos no haya habido agua. Eso es imperdonable", señaló la usuaria identificada con el nombre de Ignacia Tomasoni.

Ante ello, el Alcalde de Limache deslizó dicha responsabilidad a la empresa Esval: "En la zona no hay grifos, el más cercano está a dos cuadras. Por esa razón el trabajo de extinción del fuego se hizo con una decena de camiones aljibe. Haremos presente la situación a Esval para que resuelva el problema", dijo Daniel Morales.

Otra usuaria de la misma red social, identificada como Amparo Araya, le pidió a la autoridad que, "a propósito del siniestro y el verano que se acerca, sería bueno contar con un catastro de los grifos. Dónde están ubicados y las condiciones que se encuentran. Trabajar en conjunto con Esval y crear un proyecto en común".

"OPERARON CON NORMALIDAD"

Desde Esval, en tanto, señalaron a Puranoticia.cl que "durante el incendio en Limache, los grifos ubicados en la zona cercana a la emergencia (a una cuadra, aproximadamente), operaron con normalidad y no hubo requerimientos o reportes de inconvenientes de Bomberos o personal municipal a nuestros equipos".

De igual forma, precisaron que "el estado de los grifos es monitoreado periódicamente, tanto por Esval como por los propios Bomberos, quienes nos notifican en caso de que alguno de estos presente problemas".

Finalmente, en relación a la cantidad y ubicación de los grifos en la zona urbana de la comuna, desde la sanitaria manifestaron que "esto se encuentra regulado en la normativa sanitaria, por lo que nos contactaremos con el Alcalde (Daniel Morales) para explicarle la situación y atender sus requerimientos".

