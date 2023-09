Alcalde de Limache confirma "pérdida total" de edificio patrimonial incendiado y pide "aportes concretos" al Ministerio de las Culturas

Conmocionada se encuentra la comunidad de Limache a raíz del incendio de grandes proporciones que afectó durante la noche de este jueves a un edificio patrimonial ubicado en pleno centro de la comuna, entre la Av. Urmeneta y calle Prat, y que terminó consumiendo y destruyendo por completo a 20 locales comerciales y oficinas.

Por causas que están siendo investigadas por el Laboratorio de Criminalística, el fuego comenzó pasadas las 22:00 horas, movilizando hasta el centro de la comuna a compañías de Bomberos de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache, logrando controlar el fuego luego de un par de horas de incesante trabajo.

Pese a ello, el desastre en esta zona típica de Limache dejó con pérdida total a este edificio, tal como lo indicó el alcalde Daniel Morales: "Lo que tenemos acá es una pérdida total de esta zona. Son una veintena de locales comerciales que se vieron afectados por el siniestro. Este es un incendio que aún no sabemos su origen, pues está en pleno proceso de investigación", indicó el jefe comunal limachino.

Sonia Rodríguez, administradora del restaurante El Puente, explicó que "no nos vimos afectados por el incendio, pero no vamos a poder abrir la fuente laboral de seis trabajadores y no sabemos qué va a pasar". Junto a ello, relató que "no pudimos hacer mucho porque no había agua. No sé qué habrá pasado. La presión y la cantidad de agua que utilizan los camiones era excesiva".

Carolina, podóloga que atendía en el segundo nivel, comentó que "perdí todo porque se quemó toda mi fuente laboral y todos los instrumentos que tenía. Quedé en cero. Es importante saber que se puede contar con alguien para poder comenzar nuevamente este emprendimiento y poder salir adelante".

Alfredo Ferrada, encargado de una oficina de abogados que se emplazaba en el lugar, relató que "me llamaron que se estaba quemando todo y llegué a la medianoche, pero ya estaba todo quemado. Se quemó todo. Ya se hizo un catastro para ver qué personas habían adentro, ver quiénes son arrendatarios y quiénes son dueño. Me gustaría que nos convoquen y que luego tomen las decisiones".

Cabe hacer presente que una vez concluido el trabajo investigativo, el Municipio de Limache se encargará de la limpieza del lugar y la remoción de los escombros, mientras que de forma paralela se trabajará en el catastro de las personas damnificadas para comenzar a gestionar las ayudas necesarias.

"Lo que corresponde ahora es generar la segunda fase de la emergencia, que es levantar escombros, disponer de los mismos, ver qué herramientas e instrumentos económicos y financieros se pueden entregar para generar la rehabilitación de todo el sistema comercial de la zona. Y, al mismo tiempo, cómo se recupera un edificio patrimonial que fue perdido y que es del año 1920", dijo el Alcalde.

Por último, Morales hizo un llamado al Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, para que "pueda generar aportes concretos para poder rehabilitar y no perder ese punto arquitectónico y patrimonial que hoy tiene la ciudad. Claramente que si este incendio genera un debilitamiento del inmueble y se pierde de manera completa, lo que vamos a tener ahí por mucho tiempo es una zona que se va a transformar en un punto negro en pleno centro de la ciudad".

