¿Faltan voluntarios? Parlamentarios critican al Gobierno y llaman a designar personal en terrenos y a nombrar pronto a gerente técnico

Tras el llamado del jefe de la Defensa Nacional (Jedena) y del gobernador regional Rodrigo Mundaca a más voluntarios en las zonas afectadas por los incendios de principios de mes, varios parlamentarios cuestionaron dicha solicitud, señalando que es labor del Gobierno apoyar a las familias y no depender de la buena voluntad de la gente.

"Las Fuerzas Armadas y Carabineros están apoyando bastante un foco que es interesante para nosotros desde el punto de vista de la logística en los lugares de acopio. Hay que ir moviendo y distribuyendo los aportes y hago un llamado a los voluntarios no sólo de la región, sino de todo Chile, para que se aboquen a la tarea logística de distribuir los aportes a las personas amagadas", sostuvo el Jedena, contraalmirante Daniel Muñoz.

Mundaca también hizo el mismo llamado: "Es muy importante hoy día mantener el llamado a los voluntarios", dijo, añadiendo que "tenemos que rotular muchas cajas y seguir llamando a voluntarios es fundamental porque la verdad nos faltan manos en los centros de acopio. Espero que con el inicio del periodo académico, de la vuelta a clases, particularmente de los universitarios, esa semana mechona se transforme en la semana de la solidaridad y de los voluntarios".

Estos llamados no cayeron nada bien en algunos parlamentarios, quienes criticaron al Gobierno el no hacerse cargo ellos de la distribución de estas cajas, así como de acompañar y apoyar a las familias en sus terrenos.

"EL ESTADO NO ESTÁ PREPARADO"

"El llamado del Gobernador Mundaca es complejo y demuestra que el Estado no está preparado para estas situaciones, no tiene como mover al personal. Si ya en definitiva los voluntarios no están llegando a los lugares siniestrados, situación que va a empeorar con la llegada de marzo, las autoridades no pueden seguir dependiendo de la buena voluntad de las personas ¿qué van a hacer al respecto? No pueden depositar tamaña responsabilidad en las personas y por cierto, no pueden abandonar los lugares donde tanta ayuda se necesita hoy y durante un largo periodo de tiempo. Yo los llamo a analizar la situación y tomar definiciones serias para abordar el problema”, dijo el diputado Andrés Celis.

La parlamentaria Camila Flores reconoció que la presencia de ayudas cada vez ha bajado más en las zonas afectadas por los incendios, pero señaló que "acá no se puede abusar del buen corazón y de la solidaridad de los particulares. Acá lo que hace el gobernador, desde mi perspectiva, no corresponde, porque debe ser el Estado, ya sea a nivel nacional o a nivel regional o los mismos municipios los que contraten personas para ir a ayudar a los vecinos afectados por esta mega catástrofe. Y si es necesario reasignar funcionarios públicos que estén en otro tipo de actividades para que vayan a ayudar que lo hagan, que suspendan esas actividades que realizan y vayan a ayudar a terreno. Acá no se puede abusar permanentemente de los particulares".

Añadió a esto que "el Estado también se tiene que hacer cargo, porque son ellos los principales responsables de esto que pasó, que sin duda y como lo han hecho y lo han dicho más bien los expertos en esto, esto se podía haber evitado y es por la negligencia, por la falta de servicio que no se evitó. Por lo tanto, lo mínimo que se puede esperar ahora es que, al menos, vayan y se hagan cargo de esta tremenda tragedia y para eso funcionarios públicos hay, y si faltan tendrán que contratarlos".

FALTA NOMBRAR AL GERENTE TÉCNICO DE LA RECONSTRUCCIÓN

Para el diputado Tomás Lagomarsino, el Gobierno debiese solicitar ayuda a las Fuerzas Armadas. "El Estado tiene manos suficientes como para desarrollar las labores que se requieren, solamente hay que ponerlas a disposición y destinarlas a las funciones que son requeridas. Existen muchas personas en las Fuerzas Armadas, en la Marina, la Fuerza Aérea o el Ejército que pueden participar en las distintas tareas que se requieran desde ayudar en la remoción de escombros como también en la descarga de distintos elementos que van llegando, así como también existe la Defensa Civil".

Esto - manifestó- demuestra que "falta mejorar los grados de coordinación para destinar las manos que tiene el Estado a donde están las necesidades de dichas manos. Espero que se pueda mejorar la coordinación, de hecho, por eso mismo es relevante que se nombre al gerente técnico de la reconstrucción que se había comprometido tener al más breve plazo y todavía seguimos esperando su nombramiento".

Finalmente, la diputada Carolina Marzán dijo que "van a faltar manos, más allá de voluntarios acá tenemos que ponernos todos a disposición, da lo mismo la autoridad o el cargo que tú tengas. Un funcionario del Congreso que resultó muy afectado por el incendio me decía 'no he visto ningún senador o senadora', porque él trabaja en el Senado y es uno de los tantos afectados que perdieron todo. Yo creo que deberíamos estar todos a disposición, uno como autoridad también ser voluntarios. Yo soy voluntaria también, pero además siento que la obligación mía es estar ahí, porque me ha servido también para ir viendo temas que voy a transformar en proyectos de ley por necesidades que he visto de organizaciones. Al levantar eso te das cuenta que por ley se pueden solucionar. Justo el día del incendio, el viernes, eran nuestras vacaciones o receso legislativo, y no hemos parado con parte de mi equipo, algunos se han ido sumando después, porque acá van a faltar muchas manos, muchos profesionales, de salud mental también".

Lo importante para la parlamentaria es proyectar. "¿Qué va a pasar cuando estas ayudas voluntarias no puedan estar? Los niños, niñas y adolescentes van a necesitar ayuda que sus padres y madres no les van a poder ayudar. Hay gente en shock, hay muchas realidades que van a ir apareciendo, como lo que ocurrió con la pandemia también, pensiones de alimentos no pagadas y otros".

