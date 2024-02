"Necesitamos voluntarios": Autoridades piden ayuda para entregar mercadería en zona incendiada y hacen particular llamado a "mechones"

Un factor que lamentablemente se sabía que llegaría tiene que ver con el retiro de los voluntarios que en un primer momento llegaron en gran número a colaborar con los damnificados de los incendios en la región de Valparaíso.

Es por ello que las propias autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad a que se acerque a colaborar con los afectados de esta tragedia que arrasó con más de 6 mil casas y que le cobró la vida a 133 personas.

Una de las autoridades que sacó la voz ante este fenómeno fue el contraalmirante Daniel Muñoz, jefe de la Defensa Nacional (Jedena) para las provincias de Valparaíso y Marga Marga, zona de la región de Valparaíso que se encuentra en Estado de Excepción a raíz de los megaincendios de inicios de febrero.

"Las Fuerzas Armadas y Carabineros están apoyando bastante un foco que es interesante para nosotros desde el punto de vista de la logística en los lugares de acopio. Hay que ir moviendo y distribuyendo los aportes y hago un llamado a los voluntarios no sólo de la región, sino de todo Chile, para que se aboquen a la tarea logística de distribuir los aportes a las personas amagadas", sostuvo el oficial de la marina.

Similar llamado fue el que efectuó el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien sostuvo que "es muy importante hoy día mantener el llamado a los voluntarios. Por ejemplo, en el Polideportivo de Playa Ancha necesitamos voluntarios. Ahí está la Defensa Civil trabajando, pero en labores de resguardo y seguridad".

De igual forma, indicó que "necesitamos muchos voluntarios para que nos ayuden precisamente a hacer más ágil la entrega de mercadería. Tenemos que rotular muchas cajas y seguir llamando a voluntarios es fundamental porque la verdad nos faltan manos en los centros de acopio".

Mundaca también enfatizó en que "espero que con el inicio del periodo académico, de la vuelta a clases, particularmente de los universitarios, esa semana mechona se transforme en la semana de la solidaridad y de los voluntarios".

Por ello, concluyó haciendo un llamado "a los rectores, del CRUV (Consejo de Rectores de Valparaíso) particularmente, a que nos puedan ayudar a fomentar el voluntariado. También los mechones tienen una tarea y un compromiso con su región, y con las ciudades de Viña del Mar y de Quilpué".

Pero estas palabras fueron criticadas por el diputado Andrés Celis (RN), quien señaló que "el llamado del gobernador Mundaca es complejo y demuestra que el Estado no está preparado para estas situaciones y no tiene cómo mover al personal. Si ya en definitiva los voluntarios no están llegando a los lugares siniestrados, situación que va a empeorar con la llegada de marzo, las autoridades no pueden seguir dependiendo de la buena voluntad de las personas".

"¿Qué van a hacer al respecto? No pueden depositar tamaña responsabilidad en las personas y, por cierto, no pueden abandonar los lugares donde tanta ayuda se necesita hoy y durante un largo periodo de tiempo. Yo los llamo a analizar la situación y tomar definiciones serias para abordar el problema", cerró.

