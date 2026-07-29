EFE refuerza protección de puentes en el sur ante posible intensificación de El Niño

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) se encuentra reforzando su infraestructura para enfrentar el eventual fortalecimiento del fenómeno de El Niño, cuyo mayor impacto se proyecta para los próximos meses, según los pronósticos meteorológicos.

De acuerdo con información publicada por Portal Portuario, la empresa estatal ha fortalecido sus sistemas de monitoreo y las medidas de protección de puentes ferroviarios, con el objetivo de responder de mejor manera ante un posible aumento de los caudales en los ríos que atraviesan la red ferroviaria del sur del país.

El gerente de la división Infraestructura y Tecnología de EFE, Miguel Urzúa, explicó que las medidas implementadas son resultado de las lecciones aprendidas tras los eventos climáticos de 2023.

“Nosotros nos hemos venido preparando, después del último evento climático que tuvimos en 2023. Tras esa afectación, fuimos aprendiendo harto y, principalmente, fortaleciendo las áreas de monitoreo y control en tiempo real”.

Urzúa detalló que actualmente la empresa mantiene una vigilancia permanente sobre los principales puentes ubicados en las cuencas del Maule, Ñuble y Biobío, zonas especialmente sensibles ante el incremento de los caudales.

“Tenemos monitoreado una buena parte de nuestros puentes que están en las principales cuencas de aportación fluviales, como lo son la cuenca del Maule, Ñuble y Bio Bio, en esos sectores hay puentes los cuales vamos monitoreando y verificando el comportamiento de ellos ante el aumento de caudales”, explicó.

El ejecutivo agregó que este sistema permite adoptar medidas preventivas para resguardar la seguridad de la operación ferroviaria, además de fortalecer la infraestructura más expuesta.

“Eso nos permite parar preventivamente la operación en caso de algunos riesgos y también nos permitió, durante 2023 a la fecha, ir haciendo algunas acciones en algunos puentes como enrocados de protección para fortalecer la resistencia de nuestros puentes ante el aumento de los caudales”.

Como parte de estas mejoras, EFE implementó un sistema tecnológico de monitoreo permanente que permite detectar eventuales alteraciones estructurales en los puentes en tiempo real.

“Tenemos instalados sensores inclinómetros y acelerómetros, que son un tipo de sensor que nos permite verificar si el caudal está afectando estructuralmente al puente. Tenemos también patrones umbrales que, a través de un software inteligente, va analizando los patrones de comportamiento y avisa, mediante una central de monitoreo donde tenemos personas que están 24/7, si es que hay algún movimiento o patrón que ha salido de lo común”.

Respecto de las proyecciones climáticas para los próximos meses, Urzúa señaló que EFE ha basado su planificación en antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile y la NOAA, que anticipan una posible intensificación del fenómeno.

“Hay información que hemos ido revisando, que la ha entregado la Dirección Meteorológica de Chile, también información que hemos rescatado del NOAA -National Oceanic and Atmospheric Administration- y se visualiza que en los meses de agosto, septiembre y octubre podría materializarse el efecto de El Niño fuerte. Para ello, nosotros nos fuimos preparando también, pero creemos que los peaks del fenómeno podrían presentarse en esos meses”.

El gerente también destacó que la experiencia de 2023 permitió fortalecer tanto la capacidad de anticipación como la resiliencia de la infraestructura ferroviaria, con el objetivo de responder de manera más eficiente ante futuros eventos climáticos.

“La anticipación a través del monitoreo y uso de tecnología con modelos y software de predicción creo que ha sido el principal aprendizaje nuestro, que es lo que tenemos implementado hoy en nuestra sala de monitoreo. Adaptación significa hacer cosas en la infraestructura que permitan hacerla más resiliente y la capacidad de respuesta. No somos inmunes ante los eventos, pero sí nos podemos preparar para responder rápido y recuperar nuestra condición original”, destacó Miguel Urzúa.

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