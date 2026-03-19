Fallece carabinero que fue baleado en la cabeza durante una fiscalización en Puerto Varas

El sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, baleado en la cabeza tras una fiscalización en Puerto Varas, región de Los Lagos, falleció la noche de este miércoles en el Hospital Regional de Puerto Montt donde estaba internado con muerte cerebral.

Su fallecimiento fue confirmado por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que indicó que "a nombre de todos sus funcionarios y fiscales, envía las más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, a los compañeros de labores y a la familia del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (QEPD)".

"Ha fallecido luego de mantenerse una semana grave en el hospital de Puerto Montt, tras recibir un disparo mientras realizaba un control policial en la comuna de Puerto Varas”, complementó el órgano persecutor regional.

A ello agregó la nota de la Fiscalía que "la partida enluta no solo a su institución, sino también a la comunidad a la que servía con compromiso y vocación”.

Cabe recordar que durante la madrugada del miércoles 11 de marzo, en una fiscalización a un grupo de personas que se encontraba consumiendo alcohol en una vía férrea de Puerto Varas, el sargento Figueroa fue herido de gravedad en la cabeza, hecho por el que hasta el momento el autor del disparo aún no ha sido detenido.

El sargento (36) estaba casado con una carabinera y tenía un hijo de 7 años.

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