Exseremi de Gobierno del Biobío descarta amenazas a Polizzi y estudia querella por injurias y calumnias

El exsecretario ministerial de la Secretaría de Gobierno del Biobío, Eduardo Vivanco, desmintió cualquier tipo de amenaza en contra de la excandidata a diputada por el Frente Amplio, Camila Polizzi, quien denunció un intento de "sicariato". Este miécorles, Vivanco declaró que "en ningún caso la he amenazado a ella y no he amenazado en mi vida a nadie. De lo que yo leo en esa declaración que ella saca, yo no soy el que la está amenazando, por lo menos lo que yo he tenido a la vista".

Asimismo, interpreta del comunicado que "ella sí estaba muy asustada, pero asustada por la situación general, pero no porque alguien le hubiera dicho que iba a sufrir algún tipo de daño".

En cuanto a acciones legales, dijo que se estudian querellas por injurias y calumnias contra Polizzi para lo cual está revisando los archivos de prensa con sus declaraciones.

Mediante un comunicado, Polizzi sostuvo que interpuso "una denuncia ante la Fiscalía de la región del Bío Bío, luego de haber reflexionado los hechos que ocurrieron hace ya más de una semana en un edificio de calle Freire en Concepción, y en donde se encuentra involucrado una ex autoridad de gobierno, que hasta ese entonces ostentaba el cargo de Seremi de Gobierno de la región del Bío Bío, el sr. Eduardo Vivanco".

En esta línea, manifestó que "el silencio que he guardado todo este tiempo, bien corresponde a hechos en donde mi integridad y la de mis hijas se encuentran en entredicho, y posible peligro. Le he presentado a la Fiscalía todos los antecedentes de los hechos ocurridos, donde una alta autoridad de Gobierno habló expresamente de sicariato".

El jueves 27 de julio pasado, Vivanco (PR) renunció a su cargo, según confirmó el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Acorde a un comunicado emitido por la cartera, "el Secretario Ministerial de Secretaría de Gobierno, Eduardo Vivanco González, presentó su renuncia voluntaria al cargo en la Región del Biobío a partir de esta fecha".

"El Ministerio Secretaría General de Gobierno, agradece su labor desempeñada estos meses y le expresa los mejores deseos para sus proyectos futuros", añadió.

La salida de Vivanco se produjo en medio del escándalo de Camila Polizzi, quien en 2022 obtuvo $250 millones desde el Gobierno Regional del Biobío mediante la Fundación "En Ti".

A Polizzi se le acusa que gran parte del dinero adjudicado mediante convenio fue transferido a una sociedad recién adquirida por su pareja, Sebastián Polanco, la cual presenta gastos en ropa de lencería y otras compras de retail.

El pasado 13 de julio, la Fiscalía Regional de Biobío informó que iniciaría una investigación de oficio por presuntas irregularidades en el traspaso de dinero que involucró a la excandidata a alcaldesa de Concepción.

