Exseremi de Antofagasta responde a recientes dichos de Andrade: Asegura no hubo trato especial con Democracia Viva

El exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, respondió a Daniel Andrade, quien aseguró que él contactó a Democracia Viva porque "habían malas valoraciones de las fundaciones anteriores". Ambos son los protagonistas del primer escándalo del Caso Convenios. Fueron expulsados de Revolución Democrática.



Andrade, en el matinal "Contigo en la Mañana" en Chilevisión, dijo que Carlos Contreras lo llamó porque necesitaban a otras fundaciones, incluyendo Democracia Viva, para complementar sus funciones en Antofagasta.



Ante esto, consultado por 24 Horas, Contreras respondió: "El objetivo de la incorporación de nuevas organizaciones se debe a que existía un número base de nuevas organizaciones que cada año se iban renovando porque no necesariamente había un compromiso (...) Algunas de esas organizaciones tenían atraso en sus procesos de rendición, lo que imposibilitaba hacer nuevos convenios con esas organizaciones".



"Es así como de manera consensuada con las jefaturas de la Seremi y con los equipos técnicos y jefatura de Serviu, que son la contraparte fundamental en esto, porque Serviu define la pertinencia de una fundación que trabaje con ellos, iniciamos la búsqueda de organizaciones colaboradoras", agregó Contreras.



"Finalmente eso llega a un proceso que es igual para todas las organizaciones, no se hace ninguna diferencia, todas pasan por una serie de entrevistas con la autoridad, con jefatura técnica de Seremi, con jefatura técnica de Serviu (...) Ellos son los actores claves acá y fue siempre con su opinión positiva todo el proceso y todo lo que se ha ido realizando y la incorporación de las nuevas fundaciones", añadió.



En cuanto a las falencias en el protocolo del ministerio, Carlos Contreras dijo que "por lo menos a nivel regional, al ir avanzando nos vamos dando cuenta de los problemas que se generaban dadas estas circunstancias, empezamos a relevarlo a nivel nacional, fueron conversaciones que hubo al respecto con distintos actores de la jefatura nacionales".



"Generamos nuestros propios instrumentos y nuestras propias formas en la región, bien o mal, con un error grande político, pero que en mi visión no pasa de eso y todo lo demás es algo que debe definir la justicia, por eso me pongo a disposición del proceso de investigación", sostuvo. También recalcó que aún no ha declarado ante la justicia.



Asimismo, recalcó que "el procedimiento de búsqueda con las organizaciones fue el mismo para todas, no hubo ningún trato particular, todas hablaron con las autoridades, todos los directivos fueron contactados desde Serviu, Seremi, desde jefatura, en algunos casos conversé yo".



"En el fondo fue el Ministerio de Vivienda el que buscó nuevos colaboradores, eso es lo que realizó a consenso con jefaturas y con nivel central del Ministerio, y en consenso con Serviu que es quien acepta o no a una contraparte como su interlocutor en el territorio", concluyó Contreras.

