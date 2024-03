Experto atribuye «fuego amigo» de Diputados del Frente Amplio a que verían comprometidas las reelecciones de Ripamonti y Melipillán

Vecinos damnificados por los incendios aseguran que no han recibido ayuda porque el gobierno no los reconoce como afectados, al ser propietarios de viviendas que arrendaban para subsistir. cuando van a pedir ayuda, en materiales por ejemplo, para remover escombros o cajas de mercadería para parar la olla, les dicen que no porque no tienen la ficha FIBE", aseguró la diputada Chiara Barchiesi.