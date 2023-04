Exigen fiscal preferente y priorizar a Quilpué en plan de intervención policial tras triste registro de seis asesinatos en un mes

A raíz de los últimos acontecimientos que han sacudido al país en materia policial, y que incluyen los asesinatos de tres funcionarios de Carabineros en menos de un mes, el Gobierno decidió adelantar para este mes la implementación de un plan de intervención en 30 comunas –el cual se viene trabajando desde enero y que vería la luz recién en mayo– el cual comenzará con un piloto en la comuna de Santiago.

La iniciativa fue anunciada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y fue una de las primeras medidas adoptadas por La Moneda tras el homicidio del cabo primero Daniel Palma Yáñez, el tercer uniformado asesinado en menos de un mes y que se suma al atropello del cabo Álex Salazar Rodríguez, en Concepción; y del baleo en la cabeza de la sargento Rita Olivares Raio, en Quilpué. Cabe hacer presente que los tres policías fueron ascendidos de manera póstuma a suboficiales mayor.

La jefa de gabinete explicó en esa oportunidad que el plan se viene trabajando desde principio de año y que partirá como piloto en la comuna de Santiago, destacando la reasignación de recursos del Presupuesto 2023 para las medidas especiales de seguridad, sumado al reforzamiento de las protecciones a las policías en sus equipamientos y a los mejoramientos de los planes operativos para reducir riesgos.

PLAN «CALLE SIN VIOLENCIA»

En concreto, el plan «Calle sin violencia» incluye 30 comunas a nivel nacional, donde se concentra un tercio de la población nacional y, además, el 50% de los delitos más violentos. La Ministra del Interior precisó que la iniciativa pretende combatir la presencia de pandillas, el crimen organizado y el tráfico de drogas. También hizo presente que el plan pondrá énfasis en la impunidad penal, presencia de armas, deterioro barrial, además de incivilidades e infracciones.

El Ejecutivo también precisó que la intervención policial contempla dos focos: el refuerzo de la actividad policial en las 30 comunas elegidas; y una serie de medidas sociales basadas en planes habitacionales y ambientales.

Respecto al primer eje, se acentuará el control de armas y se incrementarán los patrullajes, especialmente buscando personas prófugas de la justicia. En cuanto al segundo, La Moneda indicó que se harán esfuerzos para mejorar lugares deteriorados, con falta de iluminación, plazas, espacios verdes y de recreación para la población. También se ejecutará una política sobre prevención de drogas.

QUILPUÉ CLAMA POR SER INCLUIDO

Pese a los detalles entregados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto a este plan de intervención policial, se negaron a revelar el listado de las 30 comunas escogidas, recordando que sólo se conoce que una de ellas será Santiago. Es bajo este contexto que autoridades de la comuna de Quilpué claman para que la Ciudad del Sol sea incluida en «Calle sin violencia», considerando que se han registrado nada más ni nada menos que seis homicidios en menos de un mes en su territorio.

A esta tesis se sumó el diputado Diego Ibáñez (CS), quien comentó que "lamentablemente hemos tenido muchos homicidios y eso implica que hay que focalizar recursos en una comuna que sirve de tránsito desde el interior de la región de Valparaíso hacia la costa. Por lo tanto, es estratégica para justamente detener el crimen organizado, a través de una estrategia que persiga transversalmente a los criminales, por lo que creemos que Quilpué debe estar dentro de las comunas priorizadas".

A raíz de estos hechos, la alcaldesa Valeria Melipillán sostuvo una reunión en La Moneda con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien abordaron temáticas relacionadas a la seguridad en la comuna: "En Quilpué, en el último mes, hemos tenido seis homicidios en tres hechos muy violentos. Hay una sensación de vulnerabilidad y preocupación entre los vecinos y vecinas, y por eso quisimos generar una reunión con el Subsecretario, para generar ciertos acuerdos y líneas de trabajo con el gobierno", indicó la autoridad comunal.

La jefa comunal frenteamplista apuntó a que "nos falta el trabajo de coordinación y directo de relación con el Ministerio del Interior para poder mejorar el trabajo con las policías, con Fiscalía y con eso tener resultados más eficientes en la búsqueda y captura de estos delincuentes y poder devolver la sensación de tranquilidad a nuestra comuna. Hoy se ve una alta tasa de reincidentes, de delincuentes que están en nuestra comuna, que son capturados pero que a los días vuelven a estar circulando y sembrando el terror en ciertos sectores comerciales y residenciales".

SEIS ASESINATOS EN UN MES

La comuna registra el triste récord de tener seis asesinatos en menos de un mes. El primero de ellos se registró el sábado 18 de marzo en la intersección de calle Almirante Gerken con pasaje Contramaestre Brito, en el sector de Teniente Serrano, donde un grupo de delincuentes abordó a un hombre de 28 años cuando estacionaba su camioneta en su casa. El portonazo terminó con los antisociales baleando en la cabeza a la víctima, luego de resistirse al delito. Cabe hacer presente que la víctima falleció luego de estar dos días en riesgo vital en el Hospital de Quilpué.

El segundo hecho de sangre se registró el domingo 26 de marzo en el sector de Belloto Sur, lugar donde un procedimiento policial por un robo en una vivienda terminó con un grupo de delincuentes disparando hacia los funcionarios de Carabineros. Lamentablemente, uno de estos tiros impactó en la cabeza a la sargento segundo Rita Olivares Raio, quien murió caminó al Hospital de Quilpué.

El tercer hecho se registró durante horas de la madrugada de este sábado 8 de abril en el sector de Belloto Norte, luego que estruendos similares a disparos alertaran a los vecinos. Tras la denuncia, funcionarios policiales se dieron cita en el lugar, encontrando al interior de una vivienda los cuerpos sin vida de cuatro personas: tres hombres y una mujer, de entre 23 y 33 años. Vale hacer presente que en el sitio del suceso se hallaron cerca de 100 casquillos, además de armas y hasta un artefacto explosivo que estaba escondido en un forado realizado en la casa.

FISCAL PREFERENTE

A raíz del último hecho de sangre registrado en la Ciudad del Sol, sorpresa generó una declaración de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseveró que el cuádruple homicidio es una "réplica" del asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares: "Esto es parte de las réplicas que estamos teniendo de cómo se está interviniendo los grupos que estaban alrededor del homicidio de la sargento Rita Olivares", dijo.

Ante esta situación, el diputado Andrés Celis (RN) indicó a La Estrella de Valparaíso que "me gustaría que el Ministerio Público pudiera despejar aquella situación porque en Quilpué el narcotráfico y el crimen organizado se están apoderando de la ciudad. No es normal que en una comuna como Quilpué ocurran cuatro asesinatos de esta envergadura, así que me gustaría que la fiscal regional designara a un fiscal con dedicación exclusiva para poder investigar y dilucidar este caso, porque me parece de extrema gravedad que cuatro personas sean asesinadas de esa forma".

En ese sentido, la diputada Camila Flores (RN) agregó que "si efectivamente se determina que el crimen de la sargento Olivares y el homicidio de cuatro personas este fin de semana en Quilpué están relacionados, estamos hablando de organizaciones criminales sumamente peligrosas que están operando en nuestra región".

