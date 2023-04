Quilpué: 4 muertos deja confuso incidente con balacera incluida en sector de Belloto Norte

En horas de la madrugada de este sábado personal de Carabineros de Quilpué recibe un llamado para acudir a un confuso incidente en el sector de Belloto Norte, específicamente en Los Colonos.

Según versiones de vecinos del sector, minutos antes se habría sentido una explosión en una de las residencias del lugar en donde se encontrarían cuatro personas fallecidas con heridas de bala, una de ellas una mujer.

Equipos de emergencia del Hospital de Quilpué acudieron al lugar hasta donde también se dirigió el GOPE de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI.

No se descarta que los hechos estén asociados a una supuesta quitada de drogas, según fuentes policiales, no obstante hasta el cierre de esta nota no existía una versión oficial de los hechos.

NOTICIA EN DESARROLLO...

PURANOTICIA