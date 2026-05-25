Exfiscal regional de O’Higgins fue detenido tras ser sorprendido intentando ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio

Gran impacto ha causado la detención de Roberto Díaz Quintanilla, quien fue fiscal regional de O’Higgins, por intentar introducir droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, cerca de la ciudad de Iquique.

El expersecutor llegó a ese penal de la región de Tarapacá en su calidad de abogado, cerca de las 15:00 horas del último domingo.

Y personal de control de Gendarmería detectó que el profesional tenía un bulto oculto en su chaqueta.

De acuerdo el pesaje preliminar de la droga, correspondía a pasta base y clorhidrato de cocaína.

Los funcionarios encontraron 48 envoltorios de nylon transparentes, con una sustancia color ocre, y otros diez envoltorios con una sustancia blanca. Y se sumaron 103 mil pesos en efectivo.

El expersecutor también les entregó a los gendarmes una botella de destilado, un envoltorio de cartón con una sustancia blanca y un teléfono celular.

Cabe señalar que Roberto Díaz Quintanilla pasa a control de detención este lunes y la investigación quedo a cargo del fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza.

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