Despliegan amplio operativo de búsqueda tras volcamiento de lancha que dejó a tres desaparecidos en Talcahuano

La Armada confirmó que tres personas se encuentran desaparecidas tras el volcamiento de una lancha en las costas de Talcahuano, región del Biobío.

A través de un comunicado, la institución señaló que la Capitanía de Puerto de San Vicente recibió información sobre "el volcamiento de la Lancha a Motor “María Elena II”, ocurrido a aproximadamente 12 millas náuticas al weste de Punta Tumbes, con tres tripulantes a bordo, de acuerdo a lo declarado en el zarpe de la embarcación quienes actualmente se mantienen desaparecidos".

Ante esta situación, "se dispuso el despliegue de Unidades Marítimas dependientes de la Capitanía de Puerto de Talcahuano, además de la Lancha de Servicios Generales “Concepción” y una Aeronave Naval, sumándose también embarcaciones civiles que se encontraban en las cercanías del área del incidente".

Asimismo, la Autoridad Marítima "mantiene todos sus medios humanos, marítimos y aéreos desplegados, coordinando las labores de búsqueda y salvamento con el objetivo de dar con el paradero de los tripulantes".

Desde la Armada indicaron que "se continuará trabajando de manera permanente y coordinada con las distintas instituciones y embarcaciones de apoyo presentes en el sector, manteniendo informada oportunamente a la comunidad y a las familias involucradas respecto del desarrollo de la emergencia".

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