ExDirector de Onemi Valparaíso desnudó sistema de emergencias post megaincendio: "Investiguen por qué tardó 10 años una ley que no reúne requisitos para el financiamiento"

Fue en 2023 cuando la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) pasó a ser el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Esta modificación no solamente cambió el nombre, sino que también transformó a este organismo del Estado en un servicio público, es decir, un órgano administrativo encargado de satisfacer las necesidades colectivas, de manera regular y continua. Su tarea fundamental ha sido, desde el 1 de enero del año pasado, planificar y coordinar los recursos públicos y privados, que están destinados para la prevención y atención de emergencias y desastres relacionados a la actividad volcánica, sismos, eventos meteorológicos e incendios forestales.

A propósito de la exposición de Senapred en la Comisión Investigadora del Megaincendio de febrero de este año, en que Alicia Cebrián, directora subrogante de la Senapred, en compañía de Felipe Estay, director regional (s) de Senapred en Valparaíso durante el megaincendio, y Christian Cardemil, director regional actual, dio cuenta del trabajo realizado por el organismo durante la tragedia, posterior a ella y entregó detalles sobre la entrega de viviendas de emergencia, varias dudas quedaron sobre la información entregada. Es por ello, que el exdirector de Onemi, Guillermo de la Maza, quien por estos días también es precandidato a alcalde por Valparaíso, abordó lo informado y criticó al mundo político por la desidia respecto de legislar de forma preventiva.

“Los comités de emergencia recibíamos la información y tomando finalmente la evaluación técnica y la decisión política de la autoría, que en el fondo es una decisión política la de la autoridad si evacuar o no, pero en base a los argumentos técnicos, la planificación que siempre ha existido. Los Cogrid (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres) resuelven también conforme a la información que entregan los organismos técnicos de Conaf por el tema de incendios forestales, y en ausencia de Conaf, es Bomberos el que está en el lugar y el que puede tomar el mando técnico y también ante la amenaza de vivienda, la prioridad está ahí, por lo tanto la información, si no estaba desde Conaf porque no había contacto en el territorio donde están, el que estaba ahí podía pedirlo, que en este caso era Bomberos, que tiene representación en el Cogrid”.

Entonces, ¿qué falló? De la Maza sugiere que “la articulación, dónde se constituyó y cómo se constituyó el Cogrid. Esos son los temas que tienen que abrir, más allá de las circunstancias que fueron violentas, fueron rápidas. Pero yo estaba escuchando las comunicaciones radiales y vi que había cierta descoordinación, pero no escuché sobre el Cogrid. Y que Bomberos decían ‘se están quemando las casas’, pero claro, una cosa es que se quemen casas y otra que el oficial a cargo o el comandante o quien corresponda del Cogrid diga ‘sí, hay que evacuar porque tengo la información desde el territorio”.

En esa línea, enfatizó en que “si no hubo un mando en el terreno que alimentara las decisiones del Cogrid, que es el comité que toma la decisión finalmente, y aporta los recursos que se requieran, es ahí donde hay que echar una mirada nuevamente a una ley que ya tiene tres años en vigencia y que estructura esto de forma formal”.

La ley de incendios vigente, manifestó De la Maza, es “imperfecta, por sus reglamentos, entonces cuando a mí me dicen que el Congreso está haciendo una Comisión Investigadora, bueno, investiguen también por qué tardó 10 años una ley que no reúne los requisitos para el financiamiento, especialmente desde la gestión municipal, que es de donde se hace, y cuando Bomberos tuvieron una disputa porque el superintendente no respondía, hay que ver que desde que se está discutiendo la ley, se estableció que en las mesas de trabajo tienen que estar los superintendentes, porque eran los representantes máximos de la institución, pero ellos no son operativos”.

El exOnemi pregunta al respecto, "¿teníamos todo lo necesario en Valparaíso (para enfrentar el incendio), en la región de Valparaíso? porque ya tenemos experiencia… ¿Se evaluó, se hizo una decisión técnica? ¿Estaban todos los recursos disponibles? ¿Se acuarteló a la gente, en la medida de lo que era posible, porque eran voluntarios? ¿Se dispuso reforzamiento de esos recursos?".

"En los ‘90 sacamos el plan nacional, que fue un plan que se generó desde la región y hoy día es un plan que se estableció para el nivel nacional como modelo de gestión”, recordó, y sobre el cambio de la ley, indicó que “yo participé de esa discusión de la ley, pero somos muy reactivos. Hemos tenido volcanes, maremotos, terremotos, incendios, sequías, incendios forestales graves, nevazones, pasó todo eso y hoy día murieron 137 personas, ahora nos ponemos todos a rasgar vestiduras, y acá falta seriedad. Después de las emergencias todas las platas salen, pero hay que ser más proactivos”.

Finalmente, consultado sobre si lo han llamado para participar de la Comisión Investigadora, dada su vasta experiencia, dijo que no, y manifestó “estar siempre disponible”.

