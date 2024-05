Diputados desatan su molestia tras larga exposición de Senapred sobre el megaincendio: "Esto pasó a ser una comisión exculpadora"

Más molestos que satisfechos terminaron los diputados de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Casablanca, luego de la extensa exposición de la directora nacional (s) del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

En compañía de Felipe Estay, director regional (s) de Senapred en Valparaíso durante el megaincendio; y Christian Cardemil, director regional actual; la titular nacional dio cuenta del trabajo realizado por el organismo durante la tragedia, pero también posterior a ella, relacionado a la entrega de viviendas de emergencia.

Uno de los más molestos fue el diputado Andrés Celis, quien al culminar la sesión de casi cuatro horas manifestó que "uno terminó con vergüenza, porque quedó develado que nuestro país no avanza en poder evitar y prepararse de manera idónea para catástrofes como la ocurrida en el incendio. Y en relación a las autoridades, yo creo que cada una, que la mayoría son subrogante, vienen aquí a exculparse. Entonces, yo creo que esto pasó a ser una comisión exculpadora, por así decirlo. Palabra que no existe, pero en vez de investigadora, aquí vienen a exculparse para que no sean, en definitiva, fruto de algún tipo de sumario o investigación sumaria. O, en definitiva, que se les pida la renuncia en el caso de que estén contratados a honorario".

De igual forma, el parlamentario RN puntualizó que "me parece que lo único que hacen es confundir más a qué hora habrían sabido el tema del incendio, que lo que dijo el experto se refería al día posterior y no al mismo día, que el vuelo, que las personas que se bajaron dijeron una cosa distinta. Entonces entran en unas contradicciones que hacen que todos terminemos confundidos y que, al final, cuando entremos a concluir, tengamos que pedir los documentos originales de Bomberos, de Conaf y de todos los organismos que participaron en esta catástrofe.”

Por su parte, el presidente de la instancia legislativa, el diputado Tomás Lagomarsino, destacó que "uno de los elementos relevantes que se dilucidó y que confirmó el Director Regional de Senapred al momento de la emergencia, es que la alerta SAE fue despachada en función de las escuchas radiales de los oficiales bomberiles a cargo de los dispositivos de Bomberos, es decir, no hubo monitoreo ni presencialidad en torno a dónde se tenía que estar evacuando, sino que se hizo en base a lo que se escuchaba radialmente durante aquellas horas de la emergencia en la región".

El legislador del PR expuso además que "también se clarificó que no hubo coordinación con Carabineros, dada la falta de coordinación de Conaf para indicarles u ordenarles a Carabineros, la Defensa Civil o las Fuerzas Armadas, realizar la evacuación en paralelo a los anuncios y la Alerta SAE, lo cual denota que la institucionalidad no funcionó. Esto fue una cadena de errores, que partió por los autores materiales, de Conaf y Bomberos, las falencias que hemos conocido de Conaf y los Cuerpos de Bomberos y que hoy se suman los errores de Senapred, que no monitorearon adecuadamente el avance del incendio, de estar sobre Conaf para que aportara esta información y no haberse guiado por las escuchas radiales para determinar la alerta SAE y haber coordinado a Carabineros, Defensa Civil y Fuerzas Armadas para haber evacuado a la población y no hubieran los fallecidos que hubo".

En ese sentido, el diputado Hotuiti Teao comentó tras la sesión de la CEI que "nos parece impresentable que la Directora de Senapred señale que a las 18:41 horas se envió alerta SAE al sector El Olivar, considerando que contamos con muchas denuncias de vecinos –que incluso mostramos mediante un audio– señalando que nunca les llegó esta alerta. Y no sólo eso, también es preocupante que señale que tuvo contacto pleno con Bomberos, considerando que acá, en esta instancia, el Comandante de Viña y el de Quilpué dijeron que nunca tuvieron contacto con Senapred".

"Alguien está faltando a la verdad acá y es importante llegar a esclarecerlo para que no se vuelva a repetir, puesto que la consecuencia de tanta descoordinación es la muerte de personas que no pudieron evacuar. Por eso, pedí acuerdo para pedir a la Subsecretaría de Telecomunicaciones el detalle de a cuántas personas les llegó esa alerta en la zona de El Olivar", sentenció el congresista independiente pro Evópoli.

